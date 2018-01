Plaje cu nisip fin şi ape ca topazul! Un oraş din vestul Australiei, noua senzaţie a industriei turismului

Un oraş din vestul Australiei este noua senzaţie a industriei turismului: sezonul din acest an este cel mai bun din istorie, ca urmare a unei intense campanii de promovare pe reţelele sociale.



Fotografiile cu plaje cu nisip fin şi ape ca topazul au strâns milioane de vizualizări. Toţi se întrebau dacă asemenea peisaje există în realitate sau sunt modificate în Photoshop.



Ei bine, totul e cât se poate de real, iar turiştii sunt din ce în ce mai numeroşi. Esperance este foarte popular în special printre cei cărora le place campingul şi printre cei care merg în concediu cu rulotele.



"E plin seară de seară şi aşa a fost în ultimele şase săptămâni, a fost aglomerat, am refuzat mulţi clienţi, deşi nu am vrut, dar a fost extraordinar", a spus Brian McMullen, proprietar de restaurant.



Cei mai mulţi turişti au ajuns în Esperance după ce au văzut fotografii pe Internet şi au citit impresiile celor care şi-au petrecut concediul acolo.



"Când am ajuns aici, nu ştiam ce să cred, nu auzisem niciodată de Esperance până să descopăr un cont pe Instagram şi când am văzut cât de frumos e aici, am zis că trebuie să ajung neaparat", a menţionat Alexandra Cameron, blogger de călătorii.



Pentru sezonul acesta nu mai sunt locuri libere în Esperance: toate sunt rezervate până la sfârşitul lui februarie - când se încheie vara australiană. Localnicii spun însă că turiştii sunt aşteptaţi cu aceeaşi ospitalitate din martie, când peisajele sunt la fel de frumoase, chiar dacă temperaturile vor scădea puţin.