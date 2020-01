"PLAI"-UL CARE I-A UNIT. Află povestea proiectului de suflet a regretatului Ştefan Petrache

După succesul extraordinar pe care l-a avut cu formațiile "Noroc" şi "Contemporanul", Ştefan Petrache a decis să facă o schimbare. Astfel, în 1982, Petrache a pus temelia "proiectului său de suflet", aşa cum avea să-l numească mai târziu. Formaţia "Plai" a adunat cei mai buni instrumentişti şi vocalişti şi a revoluţionat muzica din fosta republică socialistă, aducând un suflu nou atât în privinţa stilurilor abordate, cât şi în interpretare.

"S-a plafonat un pic muzica noastră ușoară, eu am ieşit din pantalonii mei, şorţi, ca om de creație, şi, la un moment dat am simțit necesitatea de a face nişte schimbări. Muzica românească spun aşa adevărată este monofonă, şi noi, în „Plai”, totuși, am reuşit să găsim varianta asta de polifonie", a spus ŞTEFAN PETRACHE, fondatorul formaţiei "Plai".



Cei care, prin talent, l-au convins pe Ştefan Petrache că merită să facă parte din formaţia "Plai" au fost Ilia Dobrov, Petre Toma, Sebastian Nahaba, Liviu Ştirbu, Igor Panin, Ilie Sârbu şi Iurie Mişcenco.



"I-am ales pe sprânceană, pentru că am văzut o scânteie, am văzut ceva în ei, în fiecare dintre ei". a zis ŞTEFAN PETRACHE, fondatorul formaţiei "Plai".



"S-a întâmplat asta în 1982. Eu şi un coleg de-al meu, Petre Toma, basist, activam la Restaurantul „Inturist”, noi cântam acolo. Într-o seară a venit Ștefan Petrache la noi. Ministerul Culturii i-a dat voie să facă o formație în cadrul Filarmonicii unde ne aflăm acum. Ideea era foarte faină. De a face un colectiv, cu piese proprii, să le compunem noi", a spus SEBASTIAN NAHABA, basist în formația „Plai”.



"De la Contemporanul am trecut la Plai. Cu Ştefan Petrache am făcut cunoștință în Contemporanul de fapt şi mai devreme de Contemporanul. Sumedenii de concerte cântasem împreună, mai mulţi ani", a zis MALAI, SAXOFONIST în formaţia Plai.



Directorul Filarmonicii Naţionale, Svetlana Bivol, povesteşte cum s-a lansat formaţia "Plai".



"Anume în această sală, în această scenă, scenă sfântă, de fapt, unde s-au lansat foarte mulți artiști a fost şi prezentarea acestei explozii muzicale în lumea artistică, în vara anului 1982 formația „Plai”, care a venit cu un suflu proaspăt, care a venit ca o briză de mare, care a venit ca o explozie de șampanie. Încă eram studentă şi am asistat aici, în această sală", a spus SVETLANA BIVOL, director la Filarmonica Națională „Serghei Luncevici”.



Membrii formației „Plai” au colindat în lung şi-n lat toată ţara şi fosta Uniune Sovietică. Au avut un turneu de două săptămâni şi în Cernobîl.



"Atât de dornici de a face muzică frumoasă. Când am pornit primul turneu toamna, sălile erau pline, toţi băteau din palme şi cântam împreună: vă urăm, zici că era Cicago, domnule!"



"Mesajele noastre, când în 1982, imaginați-vă, era în vogă tot sistemul şi noi ne-am permis să facem nişte lucruri pentru care sigur a trebuit să plătim polițele, dar, oricum, suntem fericiți că am făcut-o şi dacă ar da Dumnezeu să o putem face încă o dată, am face-o neapărat", a zis ŞTEFAN PETRACHE, fondatorul formaţiei "Plai".



"Cântau bine şi pe voci oamenii aceștia, soliști fantastici, stiluri neobișnuite, adică poate elementul național ridicat încă la un nivel mai înalt", a zis ŞTEFAN PETRACHE, fondatorul formaţiei "Plai".



"Este o legendă această formație, este o epocă în dezvoltarea muzicii autohtone, este o pagină de aur, o filă care niciodată nu se va uita. Să ştiţi că cum a cântat Ştefan Petrache şi cum l-au acompaniat băieții de la „Plai” nu se va mai repeta niciodată", a zis SVETLANA BIVOL, director la Filarmonica Națională „Serghei Luncevici”.



"Egal cu o scenă mare sau o scenă mai micuţă în Moldova sau după hotar se dădea absolut concertului. Îmi plăcea foarte mult atitudinea faţă de breaslă ca muzician, ca cântăreţ, ca conducător a grupului. Foarte serios şi creativ", a spus PETRU MALAI, SAXOFONIST.



Formaţia s-a desființat peste cinci ani, în 1987. Mai mulţi membri ai trupei, şi anume Ştefan Petrache, Petre Toma, Anatol Dumitraş, Ilie Dobrov, Liviu Ştirbu, Sebastian Nahaba şi Vitalie Leahu s-au reunit în 2011 pentru un concert pe scena Palatului Naţional "Nicolae Sulac".



"Noi am fost pur şi simplu nişte artişti buni, iubitori de public, iubitori de ţară, iubitori de libertate."