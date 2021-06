Plăcuţele de înmatriculare a automobilelor s-au scumpit cu 10%. Oamenii sunt indignaţi

Serviciul de înmatriculare a maşinilor costă de astăzi cu aproximativ 10 la sută mai mult. Modificările de preţ au periclitat activitatea secţiilor din ţară, aşa că cei care au venit să-şi înregistreze automobilele au făcut cale întoarsă. Indignaţi de noile scumpiri, pe de o parte, oamenii s-au arătat nedumeriţi de faptul că nu au fost informaţi din timp despre majorările preconizate.

Reprezentanţii Agenţiei Servicii Publice nu au venit deocamdată cu un comentariu oficial.

Din 1 iunie, serviciile pentru înmatricularea automobilelor costă 1910 sau cu 180 de lei mai mult decât anterior.

Astfel, de astăzi un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare simple costă 550 de lei sau cu 70 de lei mai mult. De la 320 la 330 de lei s-a scumpit și perfectarea certificatului de înmatriculare. De astăzi, mai mult cu 20 de lei costă serviciul de identificare al motorului și cu 80 de lei cel al mașinii.



Iar preţurile pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare a maşinii şi pentru eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu au rămas neschimbate, 450 şi, respectiv 80 de lei. Modificările nu au fost operate deocamdată în programul Agenţiei Servicii Publice, iar din acest motiv, activitatea secțiilor de înmatriculare a autovehiculelor a fost periclitată.



"Suntem deschişi, dar că nu putem înmatricula maşinile pentru că programul s-a blocat. Şi aşa se poate întâmpla"



Doar şeful secţiei de înmatriculare a maşinilor din apropierea comunei Truşeni s-a oferit să ne explice motivele pentru care, pe parcursul zilei de astăzi, nicio maşină nu a putut fi înregistrată. Angajaţii altor două secţii unde am fost au fost scurţi în declaraţii.



"Nici eu nu ştiu, mă credeţi că nu ştiu. Iată eu sincer nu ştiu.

- Nu v-au anunţat nici pe voi? "



"- Noi nu ştim siguri.

- Nu cunoaşteţi? Nici vouă nu v-au spus.

- Nu

- Asta e culmea, dacă nu ştiţi nici voi, atunci cine."



Şi unii şoferii care au venit să-şi înmatriculeze maşinile, dar nu au putut să o facă, s-au plâns că nu au fost informaţi despre schimbările de program.



"Stăm de la 7 dimineaţa şi nu lucrează programul. Rele păreri avem, ca toată lumea. Totul se scumpeşte de la o zi la alta. Şi motorina, şi benzina şi tot se scumpeşte."



"Am fost ieri să înregistrez motocicleta, dar nu a vrut să mi-o înregistreze.

- De ce?

- Cred că ăsta a fost şi motivul. Nu a vrut să mi-o înregistreze pentru că astăzi este mai scump. Şi astăzi am fost la piaţa auto, şi tot au spus, că nu le lucrează programul. Eu am mai mulţi ani de când lucrez în Marea Britanie şi nu am mai văzut aşa porcării."



Am încercat să obţinem un comentariu din partea şefului Agenţiei Servicii Publice, Vladislav Zara, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Iar ofiţerul de presă al instituţiei, Olesea Garştea, ne-a cerut să expediem o solicitare oficială la care nu am obţinut deocamdată niciun răspuns.

În data de 7 mai, Agenţia Servicii Publice a venit cu precizări privind modificarea Nomenclatorului serviciilor prestate. În comunicatul postat pe site-ul oficial al insituţiei nu a fost, însă, indicat expres cu cât se scumpesc serviciile. Din luna mai, ASP a început scumpirea treptată a tarifelor la unele servicii cadastrale, a documentelor de stare civilă şi a unor acte de identitate. Asta după ce la sfârşitul anului 2020, Guvernul a aprobat o nouă metodologie de calcul. În document se precizează că tarifele pentru serviciile oferite cetăţenilor sunt reevaluate o dată la trei ani. Acestea depind de salariile personalului ASP, dar şi de costurile materialelor şi al serviciilor suportate de agenţie.