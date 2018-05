Plăcinta moldovenească cu brânză de oi ar putea apărea în meniul celor mai bune restaurante din Franţa

Plăcinta moldovenească cu brânză de oi ar putea apărea în meniul celor mai bune restaurante franceze. Plăcinta "Domnească" l-a inspirat pe unul dintre cei mai cunoscuți bucătari francezi Marc Foucher, care spune că aceasta ar putea concura cu pizza italiană.

Deținătorul titlului de "Cel mai bun bucătar din Franța" a venit pentru prima dată la Chișinău, cu un master-class pentru studenții Universității Tehnice.



Marc Foucher spune că vrea să introducă în meniul restaurantului său din Paris, care are o stea Michelin, un nou fel de mâncare. El a rămas fascinat de gustul plăcintei "Domneşti".



"Vreau să preiau rețeta plăcintei, pe baza căreia să experimentez puțin și să încerc să fac ceva interesant", a spus Marc Foucher, bucătar francez.



Renumitul bucătar francez a gătit pentru Casa Regală din Suedia și cea din Monaco, iar zilele acestea pregăteşte bucate alese împreună cu viitori bucătari de la noi.



"Crema este foarte fină pentru că nu are făină, doar ouă ca agent de îngroșare. De aceea, trebuie să respectăm regimul termic de 80 de grade", a spus Marc Foucher, bucătar francez.



Marc Fousher i-a învățat pe studenții moldoveni să gătească diferite preparate din ingredientul său preferat - ouăle, despre care a scris și o carte.



"Ouăle pot fi pregătite în diverse moduri. Azi, învăţăm să facem cinci feluri de mâncare. În cartea mea am descris 20", a spus Marc Foucher, bucătar francez.



În 2004, Marc Foucher a obținut titlul de "Cel mai bun bucătar din Franța".