PL și PLDM au întors spatele Integrării Europene și au părăsit sala de ședințe a Parlamentului, împreună cu PCRM și PSRM

PL și PLDM au întors spatele Integrării Europene și au părăsit sala de ședințe a Parlamentului. Aceştia au refuzat să participe la discuţiile privind adoptarea introducerii obiectivului de integrare europeană în Constituție.

"Constatăm că liberalii au întors spatele integrării europene. Alegătorii care i-au votat pentru integrarea europeană trebui să ia în considerare şi să ţină minte ziua de astăzi", a menţionat Andrian Candu.

"Când domnul Ghimpu a solicitat pauză am avut speranţa că vom avea un vot istoric în Parlamentul Republicii Moldova, dar nu este aşa. Istoria înregistrează faptele nu scuzele. putem găsi foarte multe scuze, cred că vom regreta că am avut o ocazie unică ca în acest Parlament să luăm o decizie importantă pentru viitorul ţării. E regretabil că nu putem să ne unim eforturile pentru a susţine această iniţiativă. Grupul Popular European, aşa cum a anunţat anterior, va vota pentru această modificare, dar regretă ca am răatat o ocazie istoric", a subliniat vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi.

Potrivit deputatului PDM, Marian Lupu, integrarea UE nu se face la Bruxelles, dar în ţara noastră: "Atrag atenţia la două lucruri: am menţionat că acest exerciţiu nu are doar importanţă simbolică politică. Pentru cetăţeni această nouă sintagmă nu vine cu ideea de integrare în UE. Este vorba de model de dezvoltare democratică, politică şi economică-socială. Îmi pare rău că partidele de dreapta au părăsit sala, nu voteaza acest proiect. De nenumărate ori am menţionat ca integrarea UE nu se face la Bruxelles, dar aici în ţara noastră. Nu-mi este de mirare că ei nu votează. În ultimele săptămâni constat că patru partide politice de dreapta, nu sunt proeuropene. Ele s-au declarat deschis unioniste. Unionismul nu este integrarea Republicii Moldova, dar face ca statul să dispară. Era să fie şansa ca această sintagmă să pună o barieră puternică pentru ideile de aderare a republicii Moldova la Uniunea Europeană".

"Absolut toată comunicarea instituţională a UE, toate încălcările Acordului de asociere au fost pur şi simplu ignorate sau clasate la capitolul dezbateri politice. Aceasta este o încălcare. Dvs vă gândiţi la generaţiile viitoare, care ar fi garanţia dezvoltării Republicii Moldova. Eu pot să vă spun: sunt acele sute de mii de cetăţeni care astăzi trăiesc în vest şi care prin votul lor pot în permanenţă să echilibreze opţiunea geopolitică a Republicii Moldova. În loc să îi integrăm în sistemul de vot, noi i-am exclus. Am fost consternat de faptul că foarte mulţi colegi au folosit argumentul că dacă introducem în Constituţie integrarea europeană, oricine care va avea o altă opinie va fi defapt în afara Constituţiei şi vor avea de a face cu o agendă neconstituţională. Vreau să vă spun că integrarea europeană ţine de cetăţeni şi instituţii. Uniunea Europeană nu trebuieşte confundată cu Uniunea Sovietică. Noi nu vom participa la acest vot atât timp cât guvernarea va încălca acest acord", a subliniat Vadim Pistrinciuc, vicepreşedintele fracţiunii PLDM.

Andrian Candu a declarat că nu se renunţă la vectorul de integrare europeană doar pentru simplul fapt că colegii din partidele care până acum erau considerate proeuropene nu votează.

"Au fugit când s-a cerut votul lor. Oamenii au votat pentru PL și PLDM ca partide proeuropene, care nici prin gând nu le-a trecut că în momentul în care va fi momentul ca să voteze pentru integrarea în UE ei nu o să o facă. Am avut speranţa că colegii din PL şi PLDM se vor răzgândi. Nu este nevoie de votul nominal, pentru ca nu sunt atât de mulţi "eroi" care au fugit din sală. Am să le dau numele: Pistrinciuc, Cobzac, Ţap, Tudor Deliu. PLDM au plecat toţi. Coelgii din PL: Casian, Ghimpu, Carp, Cosoi, Boțan, Apostol, Bejan, Zotea. Cu regret şi PL poate să fie considerat un partid neeuropean. Vedem alianţa antieuropeană formată în Parlamentul Republicii Moldova. pentru că proiectul a fost votat în prima lectură, supun votului aprobarea în lectura a doua şi cea finală. Sunt necesare 67 de voturi. Sunt 54 de voturi. Cei 13 flăcai dacă ar fi fost în sală, am fi avut 67 de voturi şi am fi avut aprobat acest proiect. Nu a fost să fie, iată de ce PDM şi PPE, cele două partide proeuropene veridice şi adevărate, examinează posibilitatea organizării unui referendum pe subiectul integrării europene", a punctat şeful Legislativului.

Amintim că votul asupra proiectului inițiat de legislatorii democraţi și cei din Grupul Parlamentar Popular European a fost amânat după dezbaterile de săptămâna trecută din Parlament.

În timpul discuţiilor, care au durat aproximativ de trei ore, liberal-democraţii, liberalii, socialiştii şi comuniştii s-au pronunţat împotriva introducerii sintagmei integrare europeană.

Şeful legislativului, Andrian Candu, s-a arătat dezamăgit că interesele politice și frustrările opoziției tergiversează adoptarea unor strategii importante pentru Moldova.

Pentru a modifica legea supremă e nevoie de 67 de voturi.

