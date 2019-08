PL condamnă complicitatea ministrului Brînzan, în problema aprofundării crizei Aeroportului din Chișinău

Paridul Liberal susține că prin comunicatul de presa al MEC din 20 august, Brinzan a desconsiderat ancheta desfasurata de Parlament.

Potrivit unui comunicat de presă emis, aceștia au scris că în momentul în care Brinzan a spus ca: “Guvernul nu are nicio parghie legala”, el a abandonat pozitia de ministru si a revenit la calitatea sa de consultant financiar privat, avocat financiar, al celor care vor sa faca bani pe seama populatiei sarace a unui stat, in speta Republica Moldova.

Astfel Branzan a prezentat “foaia de parcurs” in relatia cu companiile Rotschild: negocieri, procese lungi in instanta de judecata etc Tot el, Vadim Brinzan, va acorda, dupa cum se vede, si toata asistenta necesara lui Rotschild, in acest sens. Ministrul Branzan este un escroc si trebuie scos imediat din Guvern. Cerem demisia imediata a lui Vadim Brinzan.

1. Guvernul a avut si are parghii legale pentru rezolvarea problemei. In lunile iunie si iulie, de mai multe ori, am somat public Guvernul RM, sa abroge Hotararea de Guvern (HG) nr. 321 din 30 mai 2013, de initiere a concesionarii Aeroportului, ca fiind emisa ilegal, pentru ca Legea interzicea privatizarea/concesionarea Aeroportului. Legea a fost modificata in luna iulie si a intrat in vigoare, fiind publicata Monitorul Oficial abia pe 29 august 2013, cand concursul de concesionare a Aeroportului era finalizat, iar “castigatorul” - invitat sa semneze contractul.



2. Guvernul nu a intreprins nicio masura si nu a abrogat HG 321 din 30 mai 2013. La fel, Guvernul nu a abrogat nici HG 715 din 12 septembrie 2013 prin care a atribuit contractul de concesiune, pe baza unui concurs desfasurat in afara legii. Abrogarea acestor hotarari, ar fi permis declararea imediata a nulitatii contractului cu “Avia Invest” SRL, si readucerea Aeroportului in posesia statului.



3. Abrogarea celor doua Hotarari de Guvern si invocarea nulitatii concesiunii Aeroportului, ar fi scutit Guvernul de negocieri cu oricine: cu Plahotniuc, cu Christos Konstantinou din Cipru, cu Sor, inclusiv cu Rotschild. Guvernul nu ar mai fi avut ce negocia, pentru ca totul ar fi fost adus in pozitie initiala, de pana la concesiune, iar Rotschild mai putea cumpara atunci, pe 19 august - numai un LTD gol, o hartie fara valoare.



4. Procuratura Generala trebuia sa puna sechestre in RM asupra a tot ce tine de Aeroport si sa intreprinda demersurile necesare in acelasi sens in Cipru si Bulgaria, unde, noi, cei de la PL, am depus demersuri inca in lunile martie si aprilie. Procuratura nu a intreprins aceste masuri.



5. Mentionarea de catre Rotschild a numelor lui Brinzan si Sandu in comunicat, precum si intalnirile lui Branzan cu Rotschild inainte de tranzactie http://www.scheme.md/brinzan-s-a-vazut-in-august-de-doua-o…/ denota complicitatea Guvernului in aceasta escrocherie, cu implicarea si preluarea schemei de catre Brinzan.



6. Lamentarile Maiei Sandu precum ca: “a aflat post factum”, nu au nicio valoare, intrucat Maia Sandu personal a votat pentru HG 321 din 30 mai 2013, si public am cerut in iunie si iulie sa abroge aceasta HG. Mai ramane sa iasa si spuna ca este bine asa, pentru ca statul este un manager prost, cu toate ca problema concesionarii Aeroportului este una care tine de securitatea nationala a RM.

In concluzie: dupa ce am fost tradati de blocul ACUM in problema CNA, PG, CC, MA, SIS, SPPS, acum suntem tradati si in problema Aeroportului. La fel se intampla si cu BEM, unde de asemenea nu se abroga HG de scoatere la privatizare, pe care tot unii din actualii guvernanti le-au votat, inclusiv Maia Sandu.