Pizza și dansuri: Zeci de minori din familii social-vulnerabile şi case de copii au primit daruri

Zeci de minori din familii social-vulnerabile şi case de copii au fost invitaţi în Capitală la o serată festivă cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Micuţii au dansat în jurul bradului, s-au distrat de minune într-un laborator improvizat şi au mâncat pizza.



Familia Curicheru din satul Popovca, raionul Făleşti, are şapte copii, cel mai mic de doar 6 luni. Jurnaliştii de la PRIME au filmat în vară un reportaj despre această familie, iar oameni de bună credinţă au ajutat-o să-şi cumpere o casă şi să o repare.



"Suntem foarte bucuroşi că am venit cu copiii aici, am văzut ce înseamnă Anul Nou. Suntem nespus de bucuroşi pentru tot ce am primit, nu doar pentru văcuţă, dar pentru tot ce am reuşit să cumpărăm şi să facem, şi pentru ceea ce încă planificăm să facem. - Cum veţi sărbători Anul Nou? - Cum vom reuşi", a spus tatăl a 7 copii, Andrei Curicheru.



După ce toată ţara a văzut reportajul la televizor, viaţa familiei Curicheru s-a îmbunătăţit. Părinţii şi-au înregistrat căsătoria şi au botezat copiii. Dar cea mai mare bucurie pentru familie a fost văcuţa pe care şi-au cumpărat-o.



"Tu bei lapte de la văcuţa voastră? - Da. - Bravo! Dar azi ce vei face aici? - Mă voi distra", a spus fiica, Angelina Curicheru.



Şi membrii familiei Pascari din satul Suvorovca, raionul Făleşti, au fost subiectul unui reportaj al postului PRIME luna trecută. Atunci, părinţii celor 11 copii trebuiau să returneze statului ajutorul social de 6 mii de lei, bani primiţi pentru tratamentul unui copil. Datorită reportajului, oamenii din ţară au donat în jur de 200 de mii de lei.



"Mulţumim tuturor, cine a reacţionat la situaţia noastră complicată, foarte multă lume a sunat şi ne-a susţinut. Noi am simţit că nu suntem singuri în lume. Ne-au ajutat, fiecare cu ce a putut, chiar şi cu un cuvânt bun - a fost o mare bucurie sufletească", a spus tatăl a 11 copii, Serghei Pascari.

Xenia Flocea din satul Struzovca, raionul Glodeni era până nu demult într-o Casă de copii, deoarece mama sa nu avea grijă de ea, iar sora mai mare nu avea o locuinţă proprie ca s-o poată lua în familia sa. Datorită reportajului PRIME, Xenia va putea să se mute la sora ei.



"De ce te bucuri cel mai mult? Că am fost acasă, degrabă o să-mi văd colegii de clasă, voi merge la şcoală. - Ce îţi doreşti de Anul Nou? - Să primesc cadouri", a spus Xenia.



Organizatorii sărbătorii au pregătit pentru oaspeţi un show de zile mari, cu muzică şi dansuri, şi cu pizza delicioasă.



"Pentru mine este important, că copiii din aceste familii în dificultate au posibilitatea să se bucure şi să zâmbească", a spus voluntarul, Irina Lencăuțan.



În următoarele 10 zile, voluntarii vor să viziteze zeci de oraşe şi să treacă la copii din familii social-vulnerabile.