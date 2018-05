Piste pentru biciclişti în parcul Valea Morilor. Acum circulaţia va fi mai uşoară (FOTO)

Cei care se plimbă în parcul Valea Morilor nu vor mai fi deranjaţi de biciclişti. Aici au fost aplicate marcaje şi semne rutiere care indică cine şi pe unde trebuie să meargă. În aşa mod autorităţile spun că vor să evite incidentele şi să facă mai plăcută odihna oamenilor.



Boris Petrov merge pe bicicletă de mai bine de 50 de ani. Bărbatul spune că demult era nevoie ca să fie marcate piste pentru sportivi.



"La acest lucru mult am visat, eu mers încolo, încoace. Este foarte bine că toţi merg pe cerc într-o direcţie. Sunt mulţi care se plimbă şi cu copii. Vor fi mai puţine incidente şi mai puţine situaţii neplăcute. Bravo Silvia Radu primeşte nota 10", a spus Boris Petrov, locuitor al Capitalei.



Oamenii spun că acum se simt mai în siguranţă.



"Într-adevăr când erau pietonii şi bicicliştii cam era o încurcătură. Dar acum e foarte bine.E un lucru bun",



"Este foarte bine că au făcut delimitări pentru că seara este imposibil să mergi şi fiecare trebuie să aibă pista s-a.



"- Cum se circula până acum? - Haotic, acum cât de cât e dirijat.E mai comod.



"Foarte bine, bine că au făcut că în fiecare seara era probleme cu cei care merg pe bicicletă, cu cei care aleargă şi cei cu copii şi cu toţi. Foarte bine, prima zi am ieşit şi am observat chesta asta. Ne bucurăm. "



În parcul Valea Morilor au apărut 14 indicatoare care arată pe unde trebuie să meargă cicliştii şi pe unde pietonii. În acelaşi timp, au fost aplicate 440 de metri pătraţi de marcaj rutier.



Vopseaua pentru marcajele rutiere care a fost aplicat în parcul Valea Morilor este de calitate înaltă şi de producţie belarusă. Specialiştii dau asigurări că această vopsea rezistă până la 1 milion jumătate de treceri."



"Este o zonă foarte atractivă seara. A fost luată o decizie de către primăria municipiului Chişinău să amenajăm piste pentru ciclişti.E aceiaşi vopsea care se aplică la marcajele rutiere. Sigur că aici va ţine mai mult deoarece nu va fi supusă sarcinii de aderenţă atât de mult", a spus Adrian Boldurescu, directorul "Exdrupo".



Acum cicliștii și alergătorii se vor deplasa în jurul lacului în sens contrar acelor de ceasornic, iar traficul de-a lungul benzilor va fi unilateral.



" Lăţimea acestui drum nu ne permite să facem benzi în două direcţii de aceea pentru ciclişti şi cei care aleargă am făcut piste într-o sigură direcţie. Pentru ciclişti pista e un pic mai mare, iar pentru cei care alergă pista e mai mică", a menţionat Serghei Legheida, director organizaţiei Sporter.



Costul acestor lucrări este de peste 60 de mii de lei. Apariția marcajului special în parcurile din Chișinău este o inițiativă comună a primăriei municipiului Chișinău şi a clubului sportiv Sporter. Dispoziţia de efectuare a acestor lucrări a fost semnată de candidatul independent Silvia Radu, când se afla în funcţia de primar interimar.