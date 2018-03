PISICI RARE ȘI SOFISTICATE. Aproape 200 de feline de diferite rase pot fi admirate la o expoziție din Capitală

Aproape 200 de pisici de diferite rase și culori rare au putut fi admirate astăzi la o expoziție de feline, organizată în Capitală. Reprezentanți din cinci țări au adus la Chișinău cele mai sofisticate, mătăsoase sau leneșe pisici prin care i-au impresionat pe vizitatori.

Deși nu au fost puse în vânzare, prețul unui pui de rasă, expus la expoziție pornește de la câteva sute de euro și ajunge la câteva mii.

"Facem tapaj, deoarece coada este mândria lor. Are 11 kilograme și așteptăm să crească până la 15."



Toate pisicile au fost pregătite minuțios pentru expoziție, chiar dacă au venit din Italia, Bulgaria, Ucraina și România. De departe au venit și aceste două exemplare din rasa British Shorthair argintiu și auriu.



"Sunt ca niște urși din pluș de culoare aurie. Un astfel de motănaș costă între 500 și 3000 de euro. Acesta este argintiu. I-am scăldat, pieptănat și atât."



Despre pisicile de rasa abyssinian se crede că sunt un descendent al pisicii sacre din Egipt, deoarece se aseamănă cu felina pictată pe vasele de bronz din Egiptul antic, dar şi cele găsite înmormântate alături de faraoni.



"Pisică abisiniană, are jumătate de an. În Odesa acest animăluț de companie costă între 500 și 600 de dolari. Pisica noastră se deosebește de celelalte prin culoarea închisă."



"Este cea mai mică rasă de pisică domestică recunoscută în lume.Este o singapura. Este o pisică foarte activă, nu este una ca re să o pui să stea într-un loc. "



Atenția vizitatorilor a atras-o și acest exemplar din rasa Devon Rex, adus din Ucraina.



"Are blana cârlionțată. Vedeți ce coafură are. Caracterul este asemănător cu cel al unui câine, poate să învețe să aducă jucării."



Prin dimensiunile sale, această fetiță de doar 11 luni, de rasa Main Coon a atras toate privirile.



"Indiferent de mărimi, sunt niște animale foarte blânde. - Cât cântărește? - Are peste zece kilograme."



"Suntem iubitori de animale. Acasă avem ale noastre, dar am venit să le admirăm pe cele care nu le putem cumpăra."



Totuși, marii admiratori ai felinelor au fost copiii.



" Îți place? - Da, foarte mult. Pentru că e mare și frumos."



"Îmi plac toate cele albe. - De ce? - Pentru că sunt pufoase, frumoase și gingașe."



"Ți-ai găsi vreo pisică preferată? - Da.- Care este? - Cea fără păr. Sunt drăguțe. Te poți juca cu ele".



Deși nu sunt apreciate de toată lumea, pisicile Sphynx au avantajele lor.



"Pe lângă faptul că nu au blană, adică nu ai probleme acasă cu strângerea părului, ele, în primul rând, sunt hipoalergenice. Pielea lor foarte mult se aseamănă cu pielea omului."



"E formidabilă, e ceva neobișnuit, dar totuși, trebuie să te obișnuiești cu ea. Să vezi o astfel de pisică dimineață când deschizi ochișorii, ziua va fi foarte interesantă."



Expoziția desfășurată la Palatul Feroviarelor va fi deschisă și mâine, până la ora 17.00.