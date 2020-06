Piscine gonflabile, la mare căutare. Cât costă cele pentru copii şi cele pentru adulţi

"- La ce vă uitați?- Caut piscină pentru copii.- Vreți să cumpărați?- Desigur. Încep căldurile, ploile s-au terminat. Copii stau acasă, grădinițele sunt închise și suntem nevoiți să stăm acasă", a spus un bărbat."Am venit să cumpăr piscină gonflabilă, fiindcă acum totul e închis și timpul e frumos. Locuiesc la casă particulară și este loc unde să o punem. Familia e mare, avem copii mici și împreună ne putem scălda și odihni", a explicat o femeie.În următoarele săptămâni, comercianţii se așteaptă la o creștere a vânzărilor cu 20 la sută. Prețul piscinelor variază în funcţie de volumul acestora."Când alegem un bazin trebuie să atragem atenția la parametrii, mărime, volumul de apă. Plus și spațiul pe care îl avem disponibil pentru el. Ca să nu schimbăm atât de des apa să folosim substanțe chimice, care nu-s dăunătoare sănătății", a declarat Eugen Guşan, reprezentantul unui magazin."Produsul solar nu trebuie folosit atunci când mergem doar la piscină sau pe litoral, dar și în condițiile orașului, zi de zi când avem expunere la soare", a precizat Svetlana Cojocaru, reprezentantul unei farmacii."Ochelarii dacă nu are o lentilă de protecție cu rază ultravioletă, atunci poate dăuna mai mult decât dacă nu am purta ochelarii. La o arsură puternică, la un soare puternic poate scădea și vederea", a subliniat Inga Condrea, reprezentantul unei farmacii.