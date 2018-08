Pink a anulat al treilea concert la Sydney. Care este motivul

Pink a fost internată la spitalul St Vincent din Sydney în noaptea de duminică, suferind de deshidratare. Artista a primit îngrijiri medicale şi a fost externată, însă a fost readmisă în spital şi diagnosticată cu un virus gastric, potrivit companiei Live Nation.Ulterior, ea a trebuit să răspundă criticilor, după apariţia unor fotografii în care artista părea că se relaxează alături de familie pe plajă - explicând că imaginile respective nu reflectă starea sa de sănătate în timp ce se afla în oraş."Niciodată nu am anulat, dovedind lipsă de respect pentru persoanele care muncesc din greu cheltuind bani pentru a veni să mă vadă cântând. Nu am trişat în niciun turneu, am un bilanţ impecabil când e vorba de a nu anula concerte", s-a apărat ea.Vedeta a avut probleme la concertul de sâmbătă, iar de duminică a tot mers la spital, scrie Agerpres.ro "Pink a rămas peste noapte în spital, continuând tratamentul şi recuperarea. Ea va fi reevaluată de doctori azi", a precizat marţi într-o declaraţie Live Nation.Artista de 38 de ani se află în Australia din 4 iulie în cadrul turneului său mondial "Beautiful Trauma" şi a cântat deja la Perth, Adelaide şi Melbourne. Următorul său show din Sydney este programat pentru ziua de joi.Pink a vizitat ultima dată în Australia în 2013, când a susţinut 46 de concerte.