Ping-pong-ul dintre Primăria Capitalei şi Ministerul Sănătăţii în privinţa dozei booster îi bagă în ceaţă pe moldoveni

"Vaccinul nu este o îngheţată pentru a fi păstrat la congelator. Din acest motiv, noi în municipiu am luat decizia pentru revaccinarea cu doza booster, doza 3 fără restricţii. - Ce înseamnă populaţia eligibilă pentru doza 3? - Sunt acele persoane care s-au vaccinat cu ambele doze şi au trecut şase luni de la administrarea celei de-a doua doză", a spus șeful interimar al Direcției Sănătate, Boris Gîlca.Şeful interimar al Direcţiei sănătate din Chişinău a făcut declaraţiile duminică, însă luni şefa centrului municipal de vaccinare nici măcar nu ştia despre această decizie a autorităţilor municipale."Noi ne supunem ordinului Ministerului Sănătăţii. Crează confuzie în societate, lumea se adresează în unele instituţii să facă booster-ul."Potrivit Ministerul Sănătăţii, doza booster poate fi administrată doar persoanelor vârstnice, celor cu boli cronice şi angajaţilor din sănătate sau educaţie. Asta în condiţiile în care tot mai multe seruri sunt aruncate la gunoi, deoarece le-a expirat termenul de valabilitate."Am avut Sputnik-V 50 de doze pe care le-a returnat din motiv că nu au venit să se vaccineze cu doza doi în luna noiembrie. Şi AstraZeneca am avut 140 de doze expirate, nu am avut adresări de la persoane pentru doza întâi şi doi. Nu au fost doritori, respectiv dozele au fost returnate", a menționat șeful centrului municipal de vaccinare.Cei care au primit doza booster susţin că autorităţile nu ar trebui să se joace cu sănătatea oamenilor."Evident că toţi ar trebui să se vaccineze, dacă doresc doza booster.""Consider că la toţi ar trebui să le ofere posibilitatea vaccinării cu doza booster. - Chiar la toţi? - Sigur. - De ce? - Pentru că trăieşti aşa mai sigur."Ministerul Sănătăţii nu ştie câţi moldoveni, din cei aproape un milion care s-au vaccinat până acum, au mai mult de jumătate de an de la administrarea rapelului. Săptămâna trecută, edilul Capitalei, Ion Ceban i-a îndemnat pe toţi să se vaccineze cu doza booster, deşi acest lucru nu este permis, deocamdată.