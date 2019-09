Ping-pong de replici între Procuratura Generală și avocatul lui Borman. Detalii scoase la iveală

Ping-pong de replici între Procuratura Generală şi avocatul lui Oleg Pruteanu, alias Borman. Se întâmplă după ce, joi, apărătorul Ala Raevschi a solicitat dezminţirea unui comunicat dat de instituţie, în care, în opinia ei, nu a fost respectată prezumţia nevinovaţiei clientului său.

Astăzi, pe site-ul Procuraturii Generale, în mod surprinzător, a apărut un alt comunicat voluminos care conţine informaţii despre dosarele în care a fost vizat Oleg Pruteanu, dar şi faptul că averea avocatului său, Ala Raevschi, care este şi soacra lui Pruteanu, a fost în vizorul Centrului Naţional Anticorupţie.

În data de 25 septembrie, pe site-ul Procuraturii Generale a fost publicat un comunicat în care s-a anunţat că dosarul în care apare numele lui Oleg Pruteanu a fost preluat de la autoritățile Federației Ruse.

Comunicatul conţine mai multe etichetări la adresa lui Oleg Pruteanu, care este supranumit "Borman" dar şi faptul că este "liderul unei organizații criminale transnaționale".

Prin urmare, avocatul Ala Raevschi, a trimis o scrisoare Procuraturii Generale şi PCCOCS în care a solicitat dezminţirea informaţiilor publicate, în condiţiile în care clientul său se află de mai bine de doi ani în arest preventiv, fără să existe vreo sentinţă. Raevschi a vorbit despre asta şi într-o conferinţă de presă.



"Scopul acestei postări este inducerea în eroare a opiniei publice şi de a influenţa indirect asupra autorităţilor judecătoreşti, în vederea menţinerii ilegale în starea de arest, mai mult de doi ani a lui Oleg Pruteanu, fiind încălcată în cel mai flagrant mod legislaţia penală. Este prezumţia nevinovaţie!", a declarat Ala Raevschi, avocata lui Oleg Pruteanu.



În replică, însă, Procuratura Generală a publicat un alt comunicat cu informaţii despre dosarele în care a fost vizat Oleg Pruteanu, dar şi despre averea soacrei sale. Avocatul Raevschi susţine că:



"M-au intimidat, m-au speriat, m-au atacat cu dosare penale. Acum încearcă să spună ... ce am eu aici. Nu ştiu ce, cheltuieli avute de către soacra lui Pruteanu, alias Borman. Bine, oameni buni, deja sunt doi ani, de ce nu aţi făcut investigaţii? Dar ei ştiu de ce ei nu au făcut investigaţii, că eu deţin în proprietatea doar un apartament", a spus Ala Raevschi, avocata lui Oleg Pruteanu.



În plus, Ala Raevschi afirmă că mai mulţi oameni sunt presaţi de structurile de drept şi obligaţi să dea mărturii împotriva lui Oleg Pruteanu.



"Lui Pruteanu au fost îngrădite toate drepturile, inclusiv, la apărare şi putem demonstra acest lucru. A fost torturat, a fost în Penitenciarul nr.13, băgat în subsol, în camera de unul singur", a zis Ala Raevschi, avocata lui Oleg Pruteanu.



De asemenea, Raevschi susţine că în luna iunie, după schimbarea puterii de la Chişinău, a fost surpinsă de anunţul autorităţilor de la Moscova despre faptul că fostul lider democrat Vlad Plahotniuc ar fi fost implicat în dosarul cu vânzarea drogurilor.



"Că Plahotniuc este vizat in dosarele cu drogurile, pentru mine a fost ceva… nu am ştiut acest lucru. În aceeaşi zi, lui Pruteanu urma sa-i fie prelungită măsura de arest. Acest judecător îi spune că i-a prelungit-o şi îmi spune: Dvs încă nu ştiţi toate...", a menționat Ala Raevschi, avocata lui Oleg Pruteanu.



Oleg Pruteanu, cunoscut în lumea interlopă drept "Borman", a fost eliberat, vinerea trecută, din penitenciarul nr. 13 din Capitală, însă doar pentru câteva minute. Angajaţii Inspectoratului Naţional de Investigaţii, care îl aşteptau la uşa penitenciarului, i-au adus la cunoştinţă ordonanţa de reţinere emisă de procurori şi i-au pus cătuşele pe mâini.

Oleg Pruteanu a declarat pentru postul nostru de televiziune că se aştepta la o asemenea întorsătură, întrucât în penitenciar ar fi fost constrâns să depună mărturii false contra unor persoane, dacă vrea să fie eliberat. El, însă nu a făcut acest lucru.



"- Acum ce v-au cerut?

- Să dau declaraţii?

- Declaraţii împotriva cui?

- Altor persoane. Am fost ameninţat că voi fi lichidat. Va fi arestată şi soţia, şi familia dacă voi da nume la prezent", a zis Oleg Pruteanu, inculpat.



Avocatul lui Borman, care era prezent la fața locului, ne-a spus că acesta a fost obligat să depună mărturii false împotriva fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc.



"- El deja trebuie vorbească împotriva lui Plahato...

- Împotriva cui, că nu am înţeles?

- Vreţi să vă spun clar?

- Da

- Împotriva lui Plahotniuc.", a menționat Ala Raevschi, avocata lui Oleg Pruteanu.



În octombrie 2017, Oleg Pruteanu alias "Borman" şi trei membri ai grupării sale au fost încătuşaţi. Potrivit procurorilor PCCOCS, schema condusă de el ar fi transportat haşiş din Europa în Rusia. Aceasta ar fi importat clandestin peste 650 de kg de droguri şi a obţinut un profit de peste un milion de euro.

În iunie 2018, procurorii de la Cauze Speciale şi ofiţerii INI au anunţat că membrii grupării criminale condusă de Oleg Pruteanu, vindeau droguri în Rusia sub protecţia lui Grigore Caramalac, cunoscut în lumea interlopă cu pseudonimul Bulgaru, şi care se află în Rusia.

Mai mulţi analişti politici sunt de părere că intenţiile tot mai pronunţate din ultima perioadă de a influenţa mersul anchetei în dosarele sonore, inclusiv al lui Oleg Pruteanu, este un joc comun al Rusiei şi guvernării de la Chişinău, care încearcă în felul acesta să se răzbune pe Vlad Plahotniuc pentru poziția politică a fostului democrat.

Între timp, vineri, RIA Novosti a scris că Interpolul a luat decizia de a refuza cererea Moscovei de a-l anunța pe Vlad Plahotniuc în căutare internațională din principii de neutralitate.