PING-PONG DE ACUZAŢII între APOTA și Gările Auto Moderne. Transportatorii spun că vor ieși la protest

"Activitatea „Gările Auto Moderne” este departe de a fi legală. Acum, se pune temelia ca gara centrală din centrul Chişinăului să fie deposedată ca să nu mai poată fi reîntoarsă în proprietatea statului, după expirarea contractului de parteneriat public-privat. Noi avem suspiciuni despre modul cum vor fi deposedate şi alte gări", a men'ionat Pleg Alexa, preşedintele Asociației Transportatorilor Auto.Reprezentanţii companiei "Gările Auto Moderne" susţin că acuzaţiile sunt nefondate, iar statul are doar de câştigat în urma parteneriatului public-privat. Mai exact, agentul economic urmează să investească peste 200 milioane de lei în reconstrucția autogărilor. Totodată, în ultimii doi ani ar fi fost alocaţi mai mulţi bani pentru modernizarea acestora decât în perioada în care erau gestionate de stat."Gările Auto Moderne" a efectuat investiţii private de 38 de milioane de lei. Respectiv cu 20 de milioane de lei doar în primul an de activitate. Este diferenţă? Toate activele modernizate şi construite sunt cu drept de proprietate a statului şi nu cum se vehiculează de unii, precum că ne aparţin", a spus Iurie Moroz, administrator "Gările Auto Moderne".Administratorul întreprinderii "Gările Auto Moderne" spune că, de fapt, preşedintele Asociației Transportatorilor Auto, Oleg Alexa, ar avea interese ascunse."Întreprinderile pe care le deţine şi gestionează Alexa, zilnic, comit evaziuni fiscale, efectuând transport de călători, obţinând sute de mii de lei neimpozabili, pe care-i pune sub parchet. Domnul Alexa se emoţionează pentru că a venit rândul legalizării veniturilor transportatorilor", a precizat Iurie Moroz.În replică, Oleg Alexa a negat acuzaţiile: "Acestea sunt aberaţii, noi am fost verificaţi de Inspectoratul Fiscal nu o singură dată. Acolo unde am greşit, am recunoscut, am achitat penalităţi, acolo unde am considerat că FISC-ul a greşit le-am contestat şi le-am anulat. Nu este evaziune fiscală"Consilierul premierului, Boris Harea, nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta solicitarea transportatorilor de a rezilia parteneriatul public-privat, iar că sunt monitorizați și transportatorii, și autogările."Depistăm atât încălcări a operatorilor de transport, cât şi încălcări a autogărilor, de la procesul tehnologic şi obligaţiile prevăzute în legislaţie. Noi nu vreau să ne amestecăm în conflicte care au altă natură decât procesul tehnologic de efectuare a serviciilor regulate", a declarat Iulian Postic[, secretar de stat la Ministerul Economiei şi Infrastructurii.Contractul de parteneriat public-privat a fost semnat în decembrie 2018 pe un termen de 25 de ani. Compania s-a angajat să le renoveze și să le doteze cu echipamente şi tehnologii de ultimă generație.