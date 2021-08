Pilotul spaniol Maverick Vinales a părăsit Yamaha în plin sezon competiţional

Decizia a fost luată după incidentele din Marele Premiu al Stiriei, etapă desfăşurată în 8 august. Cei de la Yamaha l-au suspendat iniţial pe spaniol pentru acţiunile care ar fi putut cauza daune semnificative motorului de la motocicletă, ceea ce ar fi putut provoca riscuri grave pentru pilot.Spaniolul părăseşte echipa, fiind pe locul şapte în clasamentul general al piloţilor. În cei patru ani şi jumătate de colaborare între Yamaha şi Vinales, pilotul a obţinut opt victorii, iar de 24 de ori a ajuns pe podium.Ibericul a anunţat anterior că începând cu sezonul viitor va concura pentru echipa Aprilia, cu care a semnat un contract pe un an cu opţiune de prelungire.Vinales are 26 de ani şi şi-a făcut debutul în Campionatul Mondial de motociclism viteză în 2011, sub culorile echipei Aprilia, iar în anul 2013 a cucerit titlul la Moto3, înainte de a face pasul la clasa superioară Moto2, în anul următor.Graţie potenţialului demonstrat la clasele inferioare, spaniolul a fost promovat în categoria regină MotoGP în sezonul 2015, alături de Suzuki, înainte de a semna cu Yamaha, în 201