Pilotul Lewis Hamilton a devenit cel mai bogat sportiv britanic din toate timpurile

Lewis Hamilton, deținător a 7 titluri de campionul mondial în Formula 1, a devenit cel mai bogat sportiv britanic din toate timpurile. Pilotul, a cărui avere este estimată la 260 de milioane de dolari, i-a depășit pe fostul fotbalist David Beckham, jucătorul de golf Rory McIlroy, boxerul Anthony Joshua și fotbalistul Gareth Bale.Presa internațională anunță că Lewis Hamilton încasează aproximativ 46 de milioane de euro pe an. Este de departe cel mai bine plătit pilot din Formula 1. Spre comparație, principalul rival, Max Verstappen, obţine 21 de milioane de euro.Banii câștigați de Hamilton i-au permis să-și achiziționeze de-a lungul anilor mai multe bunuri și proprietăți de lux: un avion de 16 milioane de dolari, apartamente și conacuri la Londra, New York și Monaco, a căror valoare se ridică la 50 de milioane, dar și o chitară de colecție la preț de 100 de mii de dolari. Pilotul britanic are și o colecție de mașini de lux, printre care sunt Ferrari, Mustang sau Mercedes.În actualul sezon al Formulei 1 mai sunt două etape. Pe 5 decembrie este programat Marele Premiu al Arabiei Saudite, iar pe 12 decembrie - cel al Emiratelor Arabe Unite. În clasament, Verstappen are 8 puncte avans față de Hamilton.