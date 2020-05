Pilotul Fernando Alonso a obţinut o dublă victorie în cursele disputate în cadrul competiţiei virtuale, "Legends Trophy"

Pilotul Fernando Alonso face diferenţă nu doar pe traseu, dar şi în mediul virtual! Ibericul a obţinut o dublă victorie în cursele disputate în cadrul competiţiei virtuale, "Legends Trophy". Pe ovalul de la Indianapolis s-au înfruntat sportivi activi şi retraşi de la diferite categorii.

În sesiunea de antrenamente, care a durat cinci minute, cel mai bun timp a fost obţinut de norvegianul Petter Solberg, campion mondial la raluri în 2003.

În prima cursă Alonso l-a devansat pe britanicul Jenson Button, care a cucerit titlul în Formula 1 în anul 2009.



Ibericul a plecat de pe ultimul loc în cea de-a doua cursă, în care startul s-a dat cu ordinea inversă a clasamentului din primul concurs. Chiar şi în aceste condiţii, Alonso a câştigat, reuşind să-l depăşească aproape de final pe portughezul Tiago Monteiro, veteran în World Touring Car.



"Sunt doar un începător. Joia trecută am primit utilajul necesar pentru jocuri şi de atunci am început să exersez. A fost minunat și ne-am distrat pe cinste pe circuitul de la Indianapolis", a spus pilotul Fernando Alonso.



Alonso va participa în acest an şi la etapa reală de la Indianapolis din cadrul sezonului de Indy Car, programată pentru 23 august.