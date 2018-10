Pilotul canadian Robert Wickens a anunţat că este paraplegic

Pilotul canadian Robert Wickens, victima unui teribil accident în timpul unei curse din campionatul nord-american de automobilism, a anunţat joi că este paraplegic, scrie agerpres.ro.



"Am făcut primul meu 'transfer' ca paraplegic în această zi de joi.", a scris Wickens pe contul său Instagram, în prezentarea unei înregistrări video în care poate fi văzut cum trece de pe o masă de reeducare într-un fotoliu cu rotile, ajutat de o persoană neidentificată.

"Partea superioară a corpului meu este tot mai puternică şi sper să fac acest lucru fără ajutor", a adăugat el.



"Am publicat doar înregistrări video în care fac mici mişcări cu picioarele, însă realitatea este că sunt departe de a putea merge singur. Unele persoane au fost puţin confuze în privinţa gravităţii leziunilor mele, dar asta este realitatea", a explicat Wickens, care nu renunţă însă la luptă: "Nu am muncit niciodată atât de dur pentru ceva şi dau tot ce am pentru a-mi reactiva nervii picioarelor".



Pe 19 august, cu ocazia Marelui Premiu de la Pocono, Wickens s-a lovit cu violenţă de parapetul de securitate montat de-a lungul peretelui exterior al circuitului oval de la Long Pond, iar bolidul său s-a dezintegrat practic, în urma unei coliziuni cu o altă maşină, pe care încerca să o depăşească.



El a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale, în special la coloana vertebrală, iar echipa sa a anunţat, la începutul lunii septembrie, că gravitatea leziunilor nu va fi cunoscută decât după "săptămâni sau chiar luni".



La primul său sezon în IndyCar, Roberto Wickens a reuşit patru clasări pe podium, prima dintre ele în a doua sa cursă, când a urcat pe treapta a doua a podiumului.



El s-a clasat, totodată, pe locul 9 în prestigioasa Cursă de 500 mile de la Indianapolis, la prima sa participare, primind trofeul rezervat celui mai bun "rookie" debutant al sezonului 2018.