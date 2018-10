Piloţii din MotoGP au renunţat pentru o zi la motociclete şi s-au apucat de tenis

foto:

Piloţii din MotoGP au renunţat pentru o zi la motociclete şi s-au apucat de tenis. Înainte de Marele Premiu al Australiei, Andrea Dovizioso şi Jack Miller s-au înarmat cu rachete şi au jucat un câteva meciuri scurte cu fostul tenisman Lleyton Hewitt. La rândul său, australianul a evoluat în teren, fiind echipa cu cască moto.



Totul s-a întâmplat pe unul din terenurile pe care se joacă meciurile de la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului.



"Ştiţi că nu sunt slabi în tenis. Mai e nevoie de un pic de practică, dar deja pot să vă spun că au devenit mai buni. Vom continua", a spus fostul tenisman, Lleyton Hewitt.



"Am fost norocoşi să întâlnim un campion. Chiar mi-a plăcut să vorbesc cu un campion dintr-un alt gen de sport. Eram interesat să înțeleg toate detaliile a fost frumos. Am avut o zi splendidă în care am jucat mai multe meciuri de tenis, dar am pierdut de fiecare dată", a spus motociclistul, Andrei Dovizioso.



Piloţii au ajuns în Australia, acolo unde duminică vor participa într-o nouă etapă a Motomondialului de viteză. A 17-a cursă a sezonului se va disputa pe cunoscutu circuit Phillip Island.



Miza cursei nu va fi atât de mare. Asta pentru că Marc Marquez şi-a asigurat titlul mondial încă săptămâna trecută în Japonia.