Piloţii de Formula 1 se pregătesc de Marele Premiu al Japoniei. Ricciardo şi Verstappen au studiat caligrafia japoneză

Foto: skysports.com

Piloţii de Formula 1 se pregătesc de Marele Premiu al Japoniei. Până la startul cursei, aceştia nu se grăbesc să testeze circuitul de la Suzuka, dar fac cunoştinţă și cu cultura japoneză.



Daniel Ricciardo şi Max Verstappen de la echipă Red Bull Racing au studiat caligrafia niponă "Shodō" şi, ulterior, şi-au testat abilităţile.



Cei doi piloţi vor concura duminică la Suzuka în etapa a 17-a a Campionatului Mondial de Automobilism Formula 1. Ricciardo şi Verstappen au amintiri plăcute despre evoluţiile lor anterioare din Japonia, mai ales din ultimii doi ani. În 2016, Vestappen s-a clasat pe locul 2, iar în sezonul precedent Ricciardo a terminat cursa pe locul 3.



"Sunt încântat să revin aici. Este un circuit care mi-a plăcut întotdeauna. Am amintiri plăcute de anul trecut. Atunci am fost pe podium pentru prima dată în Japonia", a menţionat Daniel Ricciardo. pilot Red Bull Racing.



"Pentru noi mereu e special să venim aici. Asta pentru că nu există multe țări în care sunt atât de mulţi pasionaţi de Formula 1. Mereu avem sentimente deosebite când ajungem în Japonia", a precizat Max Verstappen, pilot Red Bull Racing.



Verstappen a câştigat în acest sezon o cursă. Este vorba despre Marele Premiu al Austriei. La rândul său, Ricciardo s-a impus de două ori în acest an. Australianul a câştigat Marele Premiu al Chinei şi pe cel al Principatului Monaco. Pe de altă parte, din cele 16 etape, Ricciardo a abandonat în 6 curse.



În clasamentul general, cu cinci etape înainte de finele competiției, Max Verstappen este pe locul 5, cu 158 de puncte, fiind urmat chiar de coechipierul său Daniel Ricciardo, care are cu 24 de puncte mai puțin.