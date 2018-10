Pijamalele unui designer moldovean, în garderoba femeilor din toată lumea. Printre cliente, fashioniste din Europa şi SUA

Embed:

Pijamalele unui designer moldovean se găsesc în garderoba femeilor din toată lumea. Marta Zaporojan şi-a deschis un atelier unde confecţionează dezabieuri pe care le vinde online. Printre clientele creatoarei sunt fashioniste din Europa şi Statele Unite. Totul a început acum jumătate de an când tânăra a câștigat un concurs local de business.



Ideea de a coase pijamale i-a venit Martei Zaporojan când se pregătea să plece întro deplasare. Pentru că nu şi-a găsit dezabieuri în niciun magazin, tânăra a decis să le coase singură. Piesele vestimentare аu fost şi pe placul prietenelor sale, aşa că Marta a decis să-și deschidă o afacere.



"Mi-a venit idea de pijamale. Din primul meu salariu am cumpărat stofa, am cusut molelele. Din al doilea meu salariu am comandat cutii la tipografie. Iar din al treilea salariu am făcut şedinţa foto. Aşa a început toată povestea", a spus Marta Zaporojan.



Fiecare set este cusut într-un singur exemplar. Prețul unui costum începe de la 500 de lei.



În scurt timp, designerul urmează să meargă la Milano la nişte cursuri specializate unde îşi va perfecționa abilitățile și va învăța cum să-și promoveze mai bine brandul. Acum câteva săptămâni, ea a obținut premiul mare la un concurs local al designerilor.