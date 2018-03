Pietre swarovski, pene de struţ şi stofe naturale. Designerii din Moldova propun rochii de mireasă inedite

Foto: facebook.com/FortunaSisters

Pietre swarovski, pene de struţ şi stofe naturale scumpe. Sunt elementele celor mai luxoase rochii de mireasă propuse de designerii din Moldova în acest sezon. Pentru că sunt modele unicat, preţul poate ajunge şi la câteva mii de euro.



"Sunt cele mai noi rochii care au fost prezentate la expoziţia Fashion Week din Bucureşti. Această rochie este cea mai scumpă, pentru că aici sunt pene naturale, este cel mai scump element, aici sunt şi foarte multe pietre Swarovski. Lucrul cel mai neobişnuit în aceasta rochie este forma fustei, care seamănă cu o romaniță", a menţionat Lidia selici, designer.



Unii creatori le sugerează mireselor să renunţe la rochiile albe.



Miresele care vor să se simte adevărate regine la nunta lor pot opta pentru o rochie aurie. Aceasta este cusută cu paiete, iar preţul ajunge până la 2.000 de euro.



Şi aplicațiile florale sunt detalii solicitate de viitoarele mirese.



"Cea mai scumpă rochiţa la noi este aceasta, în nuanţe de piersic pudrat. Este lucrată cu floricele, aplicate manual, toate. Interior este natural. Este cea mai scumpă, ajunge la o mie de euro. De subt are altaz regal şi fatin are", a precizat Elena marandici, designer.



"Cea mai scumpă rochie este cea care se află în spatele meu. Este la un preţ de 1.400 de euro. Este lucrată manual. Fiecare floricică, de exemplu, ca aici este cusută petală cu petală şi fiecare în centru are o piatră swarovski", a explicat Rodica Fortuna, designer.



Multe mirese îşi doresc nu doar un model original, ci şi comod:



"Rochiţa eu deja mi-am ales-o. Este ceva simplu, dar şi foarte modernă, nu este albă, este de culoare ceva de roz pal".



"Optez pentru modelul clasic, ceva leger, uşor, pentru nunta care se apropie acum în luna mai, 500-700 de euro, aşa".



O rochie de mireasă costă în medie între 300 şi 800 de euro, iar în cazul în care este luată în chirie preţul este în jumătate.