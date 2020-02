PIETRE legate de firele electrice. SOLUŢIA energeticienilor pentru scurtcircuite într-o localitate

La o simplă adiere de vânt, aproape un sat întreg rămâne în beznă. Vorbim despre locuitorii din Drăgușenii Noi, raionul Hînceşti, care de zeci de ani se confruntă cu această problemă. Totul din cauza pilonilor vechi, care stau să cadă. Când suflă vântul, liniile electrice se ating şi se produce scurticuit, care lasă întreaga localitate fără lumină. Primăria comunei a scris mai multe demersuri la furnizorul de energie, dar fără rezultat. Unicul lucru pe care l-au făcut reprezentanţii companiei, pentru a împiedica scurtcircuitul, au agăţat de firele electrice... pietre.Autorităţile locale spun că din cei 400 de piloni câţi sunt în sat, peste 250 sunt în stare avariată şi pun în pericol viaţa oamenilor."Uite pe ce piloni merg liniile electrice. Cred că are aproape 45 de grade și încă mai stă în picioare, adică un pic de promoroacă, de chiciură și pilonul acesta cade."Zilele trecute, primarul s-a trezit cu plângeri din partea sătenilor, care l-au anunțat că în curțile lor, unde sunt piloni de electricitate, de fire au fost legate pietre."Persoana care locuiește în această gospodărie m-a telefonat și mi-a spus: uitați-vă, au trecut pe aici, mi-au tăiat crengile, cireșul și uitați ce au făcut, mi-e frică să lucrez pe aici ca să nu-mi cadă pietrele astea în cap. Culmea e că aici au făcut lucrările echipa de la Premier Energy."Oamenii sunt în culmea disperării. Ei spun că săptămânal rămân fără energie electrică, iar starea pilonilor le bagă frica în oase."Iaca eu locuiesc nu departe. Pot să vă arăt și stâlpul unde stă, că poate să cadă și să-mi ardă și casa. Stâlpii trebuie schimbați, într-adevăr, în mahalaua asta trebuie de schimbat stâlpii.""Aceste pietre legate... om negânditor la cap, care nu are studii, el lucrează, dar el nu are studii ca să lege două pietre la două sârme. Când este un caz de vânt, de viscol, de iarnă, avem probleme mari cu lumina. Noi tot timpul nu mai avem lumină, tot timpul se stinge, se aprinde, ard televizoare din cauza electricității.""S-a ars televizorul, frigiderul, au fost așa momente. Problema persistă de foarte mult timp. Părinții mei au sunat de mai multe ori, dar eu deja am crescut și chiar am avut o inițiativă cu vecinii, să depunem și o cerere în acest scop, pentru că e problematic.""Jumătate de sat, chiar e o problemă foarte gravă, deoarece stâlpii sunt foarte vechi, e lemn, riscă să cadă în orice moment.""Anul acesta am avut noroc că nu prea a fost iarnă, dar când iarna e grea, mai bate vântul, se mai rup sârmele. Chiar avem un pilon putred. Eu aici am 40 de ani de când sunt venită și n-a fost niciodată schimbat niciun pilon."Reprezentanții furnizorului de energie electrică "Premier Energy" nu au răspuns la telefon pentru a explica situaţia. Satul Drăgușenii Noi are peste 2.000 de locuitori.