Pietoni INDISCIPLINAŢI la Bălţi. Mai mulţi oameni care traversează strada neregulamentar sunt sancţionaţi

foto: newsbucovina.ro

În perioada sărbătorilor de iarnă, agenții de patrulare din Bălți sunt cu ochii pe pietonii indisciplinați. Polițiștii desfășoară o nouă operaţiune de avertizare a persoanelor care nu renunţă la prostul obicei de a traversa străzile neregulamentar.



Zeci de oameni au fost amendaţi pentru că au traversat strada în locuri interzise. În timp ce unii au făcut cale întoarsă când au dat ochii cu poliţiştii, alţii au luat-o la fugă:



"- De ce ați traversat neregulamentar?- Pentru că așa vreau. - Riscați cu propria viață. E sufletul meu, e corpul meu, fac ce vreau cu el."



"Știu că am încălcat, dar mă dor picioarele nu am putut să merg până la zebră. Vă rog să ne scuzaţi, nu vom mai face aşa. "



Chiar și la trecerile de pietoni dirijate, mulți ignoră semnalul semaforului:



"Vedeţi semnul care interzice trecerea? - Scuzați, nu l-am văzut. Am negru în fața ochilor de la gențile acestea grele."



"S-a aprins semaforul la roșu când eu eram aici și m-am pornit, că doar nu aveam să mă întorc. Ştiu că-i periculos. "



Doar în ulimele două luni în Bălți s-au produs șapte accidente rutiere cu implicarea pietonilor, iar trei oameni și-au pierdut viața.



"Pe teritoriul municipiului predomină cazurile de tamponare de pietoni de către vehicule, soldate cu urmări foarte grave. După cum se vede chiar în spatele nostru este o trecere pietonală dirijată de semafor unde pietonii încalcă în mod grav prevederile regulamentului prin faptul că nu așteaptă pe marginea carosabilului și trec drumul chiar și la semnalul interzis al semaforului", a spus Victor vasilos, agent de patrulare Bălți.



Pentru traversarea neregulamentară a strazii, amenzile se ridică până la 300 de lei. Operațiunea „Pietonul” a început în 24 decembrie și se va încheia în 8 ianuarie.