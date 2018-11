PIERDERI DE MILIOANE DE LEI. Producătorii de sfeclă de zahăr au suferit, în acest an, pagube enorme

Producătorii de sfeclă de zahăr au suferit, în acest an, pagube enorme. Din cauza secetei, recolta este necalitativă şi fabricile refuză să o cumpere. În aceste condiţii, agricultorii sunt nevoiţi să o lase pe marginea câmpurilor.



Alexandru Schiţco din satul Natalievca, raionul Făleşti, a cultivat sfeclă de zahăr pe o suprafaţă de peste 300 de hectare. Bărbatul se plânge că mai bine de 70 la sută din recoltă s-a stricat.



" Sfecla este stricată, adică neagră, putredă. Am ales-o toată cu mâinile, cu oamenii. Fabricile nu pot prelucra sfeclă stricată, asta-i clar. Lămurirea mea este că deficitul de umeditate a adus la acest proces", a spus Alexandru Schiţco, producător de sfeclă de zahăr.



Aproape 2 mii de tone de sfeclă de zahăr alterată a fost lăsată pe marginea câmpului după ce a fost strânsă. Agricultorul spune că numai poate face nimic cu ea, iar din această cauză anul viitor o va folosi ca şi îngrășăminte pentru pământ.

Producătorul a strâns doar 16 tone de sfeclă de zahăr la hectar, deşi avea se aştepta la 30 de tone. El spune că pierderile suportate se ridică la aproape 6 milioane de lei.



"28-29 de mii de lei investiţii facem în tot procesul de creştere a sfeclei, dacă vă închipuiți că am dat 16 tone cu 600 de lei, undeva 20 de mii de lei minim la hectar pierdere. În 45 de ani de când semân eu sfeclă de zahăr aşa ceva nu a fost", a zis Alexandru Schiţco, producător de sfeclă de zahăr.



Pentru că nu este calitativă, sfecla de zahăr este mai ieftină anul acesta.



"Comparativ cu anul trecut preţul este mai mic. Fiindcă extragerea zahărului este cu mult mai mic şi prelucrarea este mai costisitoare, adică au investiţii mai mari la prelucrare. Sucul din care se extrage îl prelucrează de două ori", a menționat Alexei Chiriac, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Sfeclă.



Ministrul Agriculturii, Nicolae Ciubuc, susţine că decizii în acest sens vor fi luate după ce va fi recoltată toată sfecla de zahăr de pe câmpuri.



"Am convocat toţi producătorii agricoli pe domeniul respectiv cât şi procesatorii. Am luat act de problemele înregistrate. Cantitate avem mare, însă impuritățile au dus la scăderea esenţială a calităţii. Ne propunem să facem o evaluare totală a rezultatelor şi în dependenţă de aceasta să vedem care sunt soluţiile", a declarat Ministrul Agriculturii, Nicolae Ciubuc.



În acest an, au fost cultivate peste 20 de mii de hectare cu sfeclă de zahăr, iar, în prezent, mai rămân nerecoltate 1500 de hectare.