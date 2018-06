Pictoriţa spaniolă Miriam Escofet a câştigat BP Portrait Award 2018

Pictoriţa de origine spaniolă stabilită la Londra Miriam Escofet a câştigat BP Portrait Award 2018, acordat în fiecare an de National Portrait Gallery, în valoare de 35.000 de lire (40.000 de euro), scrie agerpres.ro.



Miriam Escofet, 51 de ani, a obţinut luni acest premiu, unul dintre cele mai importante din lume la această categorie, pentru portretul său în ulei ''An Angel at my Table'', în care o reprezintă pe mama ei cu părul alb bând ceaiul dintr-un serviciu de porţelan.

Artista, care s-a născut la Barcelona şi s-a mutat cu familia ei în Marea Britanie când avea 12 ani, a fost selectată dintre 2.667 de candidaţi din 88 de ţări şi a obţinut de asemenea o comandă din partea muzeului în valoare de 7.000 de lire ( 8.000 de euro).



Membrii juriului au apreciat "intimitatea rezervată a compoziţiei lui Escofet, care evocă atât liniştea interioară a modelului său cât şi ideea de mamă universală". Pictoriţa a fost selectată de patru ori pentru acest premiu, pe care în sfârşit îl câştigă cu o lucrare realistă şi eterică ce reprezintă, potrivit ei, "figura mamei universale".



Premiul doi, dotat cu 12.000 de lire (13.600 de euro), a fost acordat artistei americane Felicia Forte, pentru lucrarea ''Time Traveller, Matthew Napping'', în timp ce premiul trei, în valoare de 10.000 de lire (11.300 de euro), i-a revenit artistului chinez Zhu Tongyao pentru ''Simone'', un portret al fiului vecinului său.