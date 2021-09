Pictori din 35 de ţări şi-au dat întâlnire la Chişinău, în cadrul Bienalei Internaţionale de Pictură. Cui i-a revenit premiul mare

Pictori din 35 de ţări şi-au dat întâlnire la Chişinău, în cadrul Bienalei Internaţionale de Pictură. Evenimentul, ajuns la cea de-a şaptea ediţie, a avut loc la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei. În acest an, premiul mare i-a revenit pictorului moldovean Vasile Raţă.



'' La început a fost un proiect de o instalaţie, trebuia să apară numai partea de sus. Dar după aia, proiectul s-a schimbat, neavând posibilitatea să-l realizez ca şi instalaţie, am hotărât să-l fac ca o lucrare pe pânză.'', a declarat Vasile Raţă, pictor.



De la Milano a venit la Chişinău pictorul Pietro Finelli.



'' Îmi place mult Chişinăul. Am o relaţie frumoasă cu acest popor tânăr şi misterios. '', a declarat Petro Finelli, pictor.



Iar pandemia de COVID-19 care a cuprins întreaga lume l-a motivat pe pictorul turc Ismail Karayakupoglu să transpună în culori starea de spirit a societăţii.

'' În toată lumea, acum doi ani, a început pandemia. Anxietatea este o temă actuală de mai multă vreme pentru omenire.'', a declarat Ismail Karayakupoglu, pictor.



O pictură poate deveni o veritabilă operă de artă dacă este realizată cu multă inspiraţie, susţine Doina Vieru, una dintre participantele evenimentului de la Chişinău.

'' Inspiraţia vine făcând, vine pictând, aşa că nu se ştie, e o necunoscută mare în ecuaţia asta.'', a declarat Doina Vieru, pictor.



Printre invitaţi a fost şi ministrului Culturii, Sergiu Prodan.



'' Asta dovedeşte încă odată o recunoaştere internaţională pentru platforma creată la Muzeul de Artă pentru dialogul pictorilor de diferite curente, de diferite generaţii, stiluri şi viziuni. '', a declarat Sergiu Prodan, Minitrul Culturii.



Expoziţia va fi deschisă până în data de şapte octombrie.