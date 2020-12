Piața Marii Adunări Naționale, mai pustie ca niciodată. Revelionul va fi marcat fară tradiționalele concerte

În acest an, de Revelion, Piața Marii Adunări Naționale a fost pustie ca niciodată. Din cauza pandemiei de COVID-19, sărbătoarea este marcată fară tradiționalele concerte, târguri cu meșteri populari și vin fiert. Doar pomul de Crăciun și decorațiunile din spatele arcului de triumf mai amintesc de sărbătoare.Familia Rusu a venit la Chişinău de la Hânceşti pentru a întâlni noul an. Întrucât erau în trecere prin Piaţa Marii Adunări Naţionale, aceştia au decis să zăbovească pentru a face poze lângă pomul de Crăciun."Acum plecăm la naşi. Am venit să vedem bradul din centru. Şi ne ducem să sărbătorim împreună."Oamenii spun că în acest an sărbătorile de iarnă sunt umbrite de restricţiile impuse de pandemie."Anii precedenţi era mult mai vesel. Era multă lume, era muzică, se auzea prin centru. Acum e linişte, de parcă e o zi obişnuită."Alţii s-au arătat mai optimişti."Fiecare îşi trezeşte sentimentul de sărbătoare prin atitudinea sa şi felul de a privi lucrurile. Dacă vrem să le vedem frumos, le facem noi frumos."Unii locuitori ai Capitalei au spus că vor sărbători Revelionul în sânul familiei."Mergem la părinţi, să le fim aproape, de sărbători, noi cu ei şi ei cu noi."În acest an, primăria Municipiului Chişinău nu va organiza în perioada sărbătorilor de iarnă evenimente cultural-artisice în centrul Capitalei. Autorităţile au anunţat totuşi că în seara de Revelion, moldovenii vor putea urmări la postul public de televiziune și pe rețelele de socializare un concert online.