PIAŢA IMOBILIARĂ ÎŞI REVINE. Cererea și numărul apartamentelor vândute au crescut în ultimii ani

După zece ani de stagnare, piaţa imobiliară a început să se dezmorţească. Opinia aparţine experţilor economici ai "IDIS Viitorul" şi agenţilor imobiliari. Asta se datorează faptului că a crescut puterea de cumpărare a oamenilor şi, respectiv, a crescut şi cererea. S-a schimbat profund profilul și preferințele consumatorilor. În anii 2000 suprafața medie a apartamentelor vândute era de peste 120 m2, prin anii 2010 suprafața era în jur de 100 m2.

În prezent, suprafața medie de vânzare a unui apartament este de sub 70 m2. La începutul anilor 2000 procurarea de apartamente era un lux pe care și-l permiteau doar un grup restrâns de oameni foarte bogați de aici și suprafețele mari. Anii 2006-2012 se caracterizează prin procurarea apartamentelor de către cetățenii plecați peste hotare, cea ce a schimbat puțin profilul.

În ultimii doi ani asistăm la o reformatare a pieții. Avem deja consumatori cu venituri medii și mari, care câștigă aci în țară și decid să procure un apartament. În acelaşi timp, scade ponderea apartamentelor noi în totalul tranzacțiilor. Dacă în anii precedenți apartamentele noi constituia circa 30% din totalul apartamentelor vândute în acest an ele vor fi puțin peste 20%, cea ce înseamnă că piața se înviorează, dar din contul pieții secundare și companiile de construcții încă nu au beneficiat de la această înviorare a pieții.

"Piaţa o mişcă în sus cetăţenii de aici, de pe loc, care, după 25 de ani de independenţă încep a visa la un apartament, câştigat, aici, în ţară."



Dezmorţirea pieţei imobiliare a dus şi la schimbare a preţurilor. De exemplu, în trimestrul III al acestui an, un apartament de 70 de metri pătraţi se vinde în medie cu aproape 37 de mii de euro, cu o mie de euro mai mult decât în trimestrul II, arată o analiză efectuată de IDIS Viitorul. Totuşi, Veaceslav Ioniţă spune că schimbarea este nesemnificativă, întrucât au crescut şi veniturile moldovenilor.



"În trimestrul trei, salariul mediu a ajuns la 310 euro. Asta este cu 18 la sută mai mult decât anul trecut. Asta înseamnă, că, de fapt, un cetăţean al Republicii Moldova îi este cu aproape 20 la sută mai uşor să cumpere un apartament. Ca să fie mai clar, anul trecut îţi trebuia 11,7 ani ca să cumperi un apartament, acum avem 9,9 ani", a declarat Veaceslav Ioniță, expert economic la "Idis Viitorul".



Şi experţii imobiliari spun că simt creşterea vânzărilor.



"Cele mai populare apartamente sunt cele cu una sau două camere, dar cele cu două sunt în top. Sunt mai căutate cele din blocurile din seria 143, 135. Acestea sunt casele construite în anii 80, 90 şi plus apartamentele din case noi, date deja în exploatare", a menționat Veaceslav Ioniță, expert economic la "Idis Viitorul".



Moldovenii spun că achiziţia unui apartament a devenit mai accesibilă datorită ofertelor bune de creditare, inclusiv a programului guvernamental "Prima Casă".



"Ştiu sigur că sunt o mulţime de credite, inclusiv şi la bănci, pe care noi le putem folosi."



- " Dumneavoastră, de exemplu, aţi avea posibilitatea să vă cumpăraţi un apartament?

- Dacă m-aş căsători, cred că da.

- Şi aţi apela la vreun credit?

- Cred că da."



"Cât ar trebui să lucreze? Vreo zece, cincisprezece ani, în funcţie de salariu. - Credeţi că acum este mai accesibil, comparativ cu zece ani în urmă?

- Da, pentru că creditele sunt mai accesibile."



Potrivit datelor oficiale, în primele opt luni ale acestui an au fost înregistrate aproape 30 de mii de tranzacţii cu apartamente şi case, cu opt sute mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.