Piaţa imobiliară din Moldova stagnează din cauza războiului din Ucraina. Experții spun că apartamentele s-ar putea scumpi

Piaţa imobiliară din Republica Moldova stagnează după ce a început războiul în Ucraina. Vânzările au scăzut cu peste 70 la sută în prima săptămână de conflict. Asta nu înseamnă totuşi că apartamentele se vor ieftini. Dimpotrivă, din cauza scumpirii materialelor de construcţii, aduse preponderent din Ucraina, nu se exclude că în perioada următoare un metru pătrat într-un bloc nou s-ar putea scumpi în medie cu 50-100 de euro.



Războiul i-a pus în alertă pe cei care doresc să vândă sau să cumpere un apartament sau o casă în această perioadă. Piaţa imobiliară a scăzut în doar câteva zile la nivelul înregistrat la început de pandemie.



"Mulţi vânzători au stopat vânzarea din cauză că au o incertitudine ce vor face cu banii în continuare, dar cumpărătorii au pus pauză în căutările sale deoarece este panică în societate. Dacă vorbim în cifre undeva cu 70 de procente, dar de săptămâna asta revenim la normal. Dacă în ianuarie la noi erau 100 de clienţi acum avem 75, dar pe 24 la noi erau 30", a spus Victor Romanescu, expert imobiliar.

Agenţii imobiliari mai spun că aproape o treime din cei care doreau să vândă apartamente au renunţat la idee şi preferă deocamdată să dea cu chirie. În plus, odată cu sosirea refugiaţilor din Ucraina în Moldova, a crescut cererea pentru apartamente închiriate, respectiv au crescut şi preţurile.



"O parte s-au reorientat şi dau în chirie aşteptând timpuri mai bune când situaţia un pic se va mai clarifica. Nimeni nu cumpără, ce să facă? Solicitări la chirie pe durată scurtă şi mijlocie au crescut esenţial, acum efectiv ne ciocnim cu o situaţie când nu sunt apartamente de dat în chirie, pe zi ce trece sunt tot mai multe solicitări", a menționat Iurie Sopivnic, director agenţie imobiliară.



Războiul din Ucraina a afectat semnificativ preţurile materialelor de construcţii. În ultimele săptămâni, acestea s-au scumpit în medie cu 30-40 la sută. Astfel, o tonă de metal costă în prezent puţin peste 1 500 de dolari. O tonă de ciment s-a scumpit până la 140 de dolari, iar un metru cub de cherestea poate fi cumpărat cu 550 de dolari.



În aceste condiţii, managerii companiilor de construcţii susţin că vor fi nevoiţi să majoreze preţurile la imobil. Cifrele variază între 50 şi 100 de dolari per metru pătrat în Chişinău şi puţin mai ieftin în suburbii.



"Logistica a fost practic distrusă totalmente, ce vine deja împrejur devine economic nefiabil. Este un şoc de scurtă durată, sperăm să revie cât de cât la normal şi să fie oferite alte alternative cum ar fi metal importat din Turcia. Preţul o să crească, depinde deja cine şi în ce situaţie a fost prins. Noi deja am ridicat preţurile de la 20 la 40 de euro", a declarat Oleg Ostap, director companie de construcţii.



În prezent, la Chişinău, preţul mediu al unui metru pătrat într-un apartament în variantă albă costă între 950 şi 1 000 de euro, iar într-un apartament cu reparaţie variază de la 1 200 la 1 500 de euro.



Anul trecut preţurile apartamentelor s-au majorat cu peste 20 de procente, aceasta fiind cea mai mare creştere din ultimii 14 ani. Potrivit Agenţiei Servicii Publice, în medie, anual în ţara noastră se vând 29 de mii de apartamente.