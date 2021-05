Piaţa EcoLocal s-a redeschis după patru luni în care nu a activat

"Dacă mâncăm produse ecologice sau naturale, noi îi motivăm pe agricultori şi pe producători să crească în standardele agriculturii ecologice. Astfel, noi nu poluăm mediul. Dacă mediul e curat, este un cerc închis", a spus Vaile Niculiță, producător local.Leonid Globa a venit cu pască făcută cu drojdie de casă: "Ne-am pregătit cu cozonaci naturali cu făină integrală şi maya, totul e natural şi gustos. Vă spun sincer, nu este mai scump, este la acelaşi preţ ca în alte magazine, dar la noi diferenţa este de calitate."Iar Igor Globan a vândut nuci şi cătină eco, fulgi de migdale şi alte bunătăţuri: "Acesta este primul târg din acest an. toate au fost închise şi nu am avut posibilitatea să ieşim cu produsele noastre către clienţi. Ne-au lipsit.""Am cumpărat pâine fără gluten, avem nevoie de ea şi suntem fericiţi că s-a redeschis. Chiar e greu fără genul dat de piaţă"."Am aşteptat tare mult. Am luat multă verdeaţă, nuci de migdale, brânzeturi, ciocolate naturale"."Am luat ceva din humus şi pâine vrem să luăm. - De ce apreciaţi produsele eco şi naturale? - Pentru că sunt bune, au un gust bun"."În sfârşit s-a redeschis târgul favorit".Târgul EcoLocal se va desfăşura şi sâmbăta viitoare. După sărbători, vânzătorii vor veni şi în zilele de duminică. La această piaţă pot fi găsite şi produse certificate ecologic.