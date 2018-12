Piaţa Centrală s-a transformat într-un adevărat furnicar. Cât costă produsele pentru masa de sărbătoare

În pragul Crăciunului pe stil nou, Piaţa Centrală din Chişinău s-a transformat într-un adevărat furnicar. Mii de moldoveni au fost la cumpărături pentru masa de sărbătoare. Chiar dacă cei mai mulţi au spus că vor avea un meniu modest, toţi au venit cu cel puţin o mie de lei în buzunar.

Preţurile sunt similare celor de anul trecut. Un kilogram de muşchi de porc este vândut, în medie, cu 60 de lei. Peştele viu costă 55 de lei, iar roşiile şi castraveţii câte 35 de lei per kilogram.

Şi ca să avem miros de sărbătoare în casă, evident că trebuie să cumpărăm mandarine, care costă 17 lei kilogramul. Puţin mai scumpe sunt bananele, iar rodiile sunt vândute cu 30 de lei.

Oamenii s-au grăbit să-şi umple pungile cu de toate.

"Ne pregătim de Crăciun, sărbătorile pe care le aşteptăm cu nerăbdare, ca de obicei sarmalele, facem diferite fripturele, chiar şi răciturile de casă sunt preferate la noi."

"Am cumpărat puţină cărniţă să facem mezeluri pentru sărbătoare de Crăciun. Începem cu ăsta de pe stil nou şi terminăm cu ăsta de pe stil vechi."

"Peste trei mii de lei, începând de la portocale, banane, mandarine şi am luat şi un peştişor micuţ."

Pentru gospodinele care vor să pregătească sarmale, dar şi pentru cei care vor exagera cu băutura, la piaţă găsim găleţi cu varză murată la preţ de 25 de lei kilogramul.

"Pentru sarmale am luat varză, pare să fie bună."

Deşi piaţa este plină cu oameni, comercianţii, ca şi în anii precedenţi, se plâng pe vânzâri modeste.

"Eu deja al 3-lea an lucrez aici şi din an în an tot mai slăbuţ, 60-65 mai sus nu putem vinde."

"Da se simte că deja s-au început cumpărăturile mai mai alese, carnea îi curată, fără slănină, fără nimic."

"Nu s-a scumpit peştele deloc, este tot aşa cum a fost şi până acum."

"Cumpără şi din fructe de acestea, şi din acestea uscate, depinde, omul după bani cumpără se simte, se simte că vine Crăciunul."

În această perioadă, nutriționiștii recomandă, în special celor care au ţinut post, să mânce de toate, dar cu măsură.