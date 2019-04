Piaţa Centrală din Capitală va rămâne fără conducere. Ruslan Codreanu cere demisia directorului şi a adjunctului

foto: publika

Conducerea Pieţei Centrale din Capitală va fi demisă. Anunţul a fost făcut de primarul interimar Ruslan Codreanu, care a precizat că va semna astăzi decretele pentru eliberarea din funcţie a directorului al întreprinderii şi a adjunctului acestuia. Edilul şi-a explicat decizia prin faptul că a primit multe sesizări din partea comercianţilor, care s-au plâns că sunt nevoiţi să achite taxe informale.



"Nu există un dialog între comercianţi şi conducerea pieţei. Au încercat de nenumărate ori să se aşeze să discute, dar se loveau de indiferenţă şi atunci nu putem vorbi de dezvoltarea pieţei când cei care de ani de zile stau acolo şi comercializează nu sunt auziţi de conducerea Pieţei Centrale. De asta am luat decizia pe care am luat-o. Nu cunosc cât anume, dar ştiu că se strâng bani", a declarat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



De asemenea, în cadrul şedinţei primăriei, Codreanu a cerut demisia şefului Direcţiei Arhitectură, Sergiu Borozan. Edilul a invocat protestele care au loc în fiecare zi în faţa Primăriei cu oameni care sunt nemulţumiţi de construcţiile ilegale din Capitală.



"Ultima picătură a fost chiar zilele trecute. De mine s-a apropiat o persoană care mi-a zis că de şase ani umblă pe la uşile Direcţiei Arhitectură şi este purtat pe drum pentru unele documente, care nu mai trebuiesc să fie solicitate. Am zis că ajunge atâta să îşi bată joc de oameni. Direcţia Arhitectură încă nu au înţeles că atitudinea contează, când stă omul la uşă şi te aşteaptă patru ore, iar ultimele 15 minute tu îi spui că nu-l mai primeşti pentru că ai ora de masă, atunci obraznic e puţin spus", a spus Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



Nici unul dintre cei vizaţi nu a răspuns la telefon pentru comentarii.