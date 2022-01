Philippe Coutinho, primele declarații în calitate de jucător al grupării Aston Villa. Fotbalistul a fost împrumutat până la sfârșitul sezonului

„Îl știu pe Steven de mult timp, am jucat cu el, am învățat multe de la el. Îl admir. Vreau să dau tot ce am mai bun, voi munci din greu pentru asta.”, a declarat PHILIPPE COUTINHO, fotbalist Aston Villa.Recent și Gerrard a comentat venirea lui Coutinho la echipă.„Nu cred că poți avea porecla „magicianul”, dacă nu ești un fotbalist special. Este un om pe care îl respect foarte mult.”, a mărturisit STEVEN GERRARD, antrenor Aston Villa.Coutinho a fost împrumutat de FC Barcelona la Aston Villa până la sfârșitul sezonului, dar clubul englez are și opțiunea de transfer definitiv. Fotbalistul brazilian va juca în tricoul cu numărul 23 la gruparea din Birmingham.