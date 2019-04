PHIL FODEN, VIITORUL STAR ENGLEZ. Mijlocaşul este considerat succesorul lui David Silva

Phil Foden este considerat unul din cei mai promiţători fotbalişti ai lui Manchester City. Tânărul mijlocaş în vârstă de 18 ani este discipolul şcolii de fotbal al clubului din Manchester. De mic copil, Foden vizita stadionul Etihad, pentru a vedea pe viu jocurile "citadinilor".



"Mergeam la meciuri cu mama şi era ceva special. Am urmărit an de an cum acest club devine tot mai bun şi mai bun. De fapt cred că am crescut odată cu el. Acum joc pe acel stadion şi este incredibil. Mă bucur de fiecare minut", a declarat Phil Foden, mijlocaş Manchester City.



Fotbalistul are şi un mentor pe terenul de joc. Mai mult decât atât, unii îl văd ca succesorul spaniolului David Silva, jucător ce evoluează de 9 ani la Manchester City.



"Avem o relaţie bună. El m-a ajutat mult, este idolul meu. Am urmărit toate meciurile cu participarea lui. Aşa că sunt fanul lui numărul unu", a spus Phil Foden, mijlocaş Manchester City.



Foden a înscris un gol în partida retur din optimile de finală ale Ligii Campionilor cu Schalke-04 şi a devenit cel mai tânăr fotbalist englez care marchează în faza eliminatorie a celei mai tari competiţii intercluburi din Europa.



"E ceva incredibil. E primul gol în Liga Campionilor şi încă nu îmi vine să cred că am reuşit", a zis Phil Foden, mijlocaş Manchester City.



Foden speră să marcheze şi în meciul tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor cu Tottenham Hotspur. Confruntarea de la Londra va fi transmisă în această seară de CANAL 3, cu începere de la ora 22:00.