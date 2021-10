PG a creat un grup de lucru special pentru a-l ajuta pe Furtună în dosarul pe numele lui Stoianoglo

Potrivit unui comunicat de presă, măsura a fost luată pe motiv că acest caz este complex și de rezonanță. Totodată, potrivit instituției, nu au mai existat precedente de începere a urmăririi penale în privința unui procuror general în exercițiu. Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo a fost plasat vineri în arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Stoianoglo se declară nevinovat și spune că probele prezentate în instanţă nu sunt temeinice.



"Decizie incorectă. Absolut incorectă, ilegală. Eu nu am făcut nimic, eu nu am încălcat legi. Asta am rătat, asta s-a demonstrat în cadrul examinării dosarului respectiv. Procurorii nu au prezentat nici o probă pe acest dosar în afară de nişte screen shot-uri din internet, nişte ziare. Noi am prezentat probele care demonstrează nevinovăţia mea", a menţionat Alexandr Stoianoglo, procuror general suspendat.



Alexandr Stoianoglo este învinuit pentru cinci capete de acuzare. Primul ține de activitatea de deputat, iar celelalte capete de acuzare se referă la perioada de când Stoianoglo a fost numit procuror general, adică din 2019.