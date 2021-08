Pfizer va achiziţiona integral Trillium, firma canadiană care dezvoltă medicamente pentru cancer

Grupul farmaceutic american Pfizer Inc a anunţat luni că va achiziţiona restul de acţiuni Trillium Therapeutics Inc, pe care încă nu le deţine, într-o tranzacţie ce evaluează firma canadiană care dezvoltă medicamente pentru cancer la 2,26 miliarde dolari, transmite Reuters.Pfizer, care a achiziţionat anul trecut o participaţie de 25 milioane dolari la Trillium, va cumpăra restul acţiunilor la un preţ de 18,50 dolari per titlu, reprezentând o primă de 203,8% faţă de preţul acţiunilor înregistrat la ultima şedinţă bursieră, scrie agerpres.ro Trillium dezvoltă medicamente care stimulează sistemul imunitar să detecteze şi să distrugă celulele canceroase. Medicamentele sunt în stadiul preliminar al studiilor.