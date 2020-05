Petru Racu nu se plictiseşte deloc în timpul carantinei! Fotbalistul se pregăteşte individual alături de câinii săi

În fiecare zi jucătorul face diferite exerciţii fizice, fiind însoţit în permanenţă de cei doi patrupezi ai săi."Mă ajută foarte bine. Îi folosesc în loc de greutăţi. Antrenamentele decurg mai interesant şi uşor, când ei sunt lângă mine. MUSCA Ei sunt cei mai fericiţi în această situaţie. Nu îşi dau seamă de ce stăpânii stau acasă aşa de mult în timp de carantină, de acea primesc maximă plăcere acum.""Sunt mai mult decât prieteni. Sunt ca membrii de familie. Întotdeauna am avut o atracţie faţă de câini. Cel mai mult am avut 2 câini. Înainte de asta am avut un alt câine, aşa că sunt deprins să-i am aproape. Sunt cei mai buni prieteni.""Sper cât mai repede să trecem peste această situaţie. Desigur, suntem alături de medicii noştri şi de toate persoanele, care sunt implicate ca această pandemie să treacă. Sper ca în timpul apropiat să ieşim la antrenamente."Fotbalistul nu a debutat deocamdată pentru echipa sa în meciurile oficiale, deoarece startul noii ediţii a Diviziei Naţionale a fost amânat.