Petru Racu ar putea reveni la echipa naţională a Republicii Moldova. Fundaşul l-a impresionat pe selecţionerul Engin Firat

Fotbalistul Petru Racu ar putea reveni la echipa naţională a Republicii Moldova după o pauză de mai bine de doi ani. Fundaşul în vârstă de 32 de ani a reuşit să-l impresioneze pe selecţionerul Engin Firat în timpul cantonamentului de o săptămână, desfăşurat la complexul de pregătire de la Vadul lui Vodă.

"El dispune de calităţi ce pot ajuta echipa. I-am explicat de ce nu l-am convocat până acum și m-a înţeles. Petru a dat un randament bun, a fost un exemplu pentru toţi. Mi-a asta şi, cu siguranţă, va face parte din echipa noastră în viitor", a spus selecţionerul Republica Moldova, Engin Firat.

"Îmi este foarte plăcut că am fost lăudat de domnul antrenor. Am avut o mare plăcere şi onoare să fiu rechemat la selecţionată. Desigur, m-am străduit să-i arăt calităţile cele mai bune, deoarece am fost absent la selecţionată aproape doi ani. Am avut o mare dorinţă să mă cunoască", a afirmat fundaşul, Petru Racu.

Ultimul meci jucat de Racu în tricoul primei reprezentative s-a jucat în februarie 2018. Atunci "tricolorii" au pierdut cu 0-3 amicalul cu echipa naţională a Arabiei Saudite.

Fundaşul nu are frică de concurenţă şi este hotărât să muncească din greu pentru a beneficia de un loc în componenţa de start.

"Concurenţa întotdeauna a fost un motiv pentru a progresa. Aşa că acolo unde este concurenţă, există şi progres. Cu cât mai mare este concurenţa, cu atât mai mult putem spera la rezultate mai bune. Nu este atât de important cine va juca. Este mai important să apară rezultate la selecţionată", a menționat fundaşul, Petru Racu.

Potrivit tehnicianului turc, la echipa naţională nu este închisă uşa pentru nici un fotbalist moldovean.

"Până în prezent am convocat 51 de jucători la cantonamente pentru a-i vedea în timpul antrenamentelor. Le-am spus tuturor, indiferent de vârstă: "Dacă sunteţi gata să facem sacrificii pentru echipă, atunci uşa la naţionala este deschisă pentru voi", a comunicat selecţionerul Republica Moldova, Engin Firat.

Petru Racu, care a semnat recent cu Petrocub-Hânceşti, a jucat pentru reprezentativa ţării noastre 48 de partide.