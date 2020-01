Petru Lucinschi a împlinit 80 de ani. Ce îşi doreşte şi ce regrete are al doilea președinte al țării

Al doilea președinte al țării, Petru Lucinschi, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Fostul șef al statului a împlinit vârsta de 80 de ani. Alături de el a fost familia, colegii şi prietenii. La biroul său a venit și președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, care i-a adus flori și l-a felicitat cu ocazia zilei sale de naștere.

De dimineață ușa biroului nu s-a mai închis. Zeci de colegi și prieteni au mers ca să-l felicite pe Petru Lucinschi și să ciocnească câte un pahar cu vin pentru sănătatea acestuia.



"Am venit ca să-i fim alături, deoarece această persoană o cunosc de foarte mult. El a fost conducătorul nostru comsomolist. Cel mai prețios cadou este atenția persoanelor, cuvântul celor care vin", a declarat Victor Guţuleac, prieten.



"Până în ziua de astăzi el slujește acestui popor, din acest motiv îl considerăm drept un exemplu", a menţionat un prieten.



"Dumnezeu să-l țină pe pământ, pentru misiunea pe care o are, atâția ani cât îi are, să rămână lucid la minte, cum a fost și bunătatea nimeni deja n-o să-i o mai ia. La ulți ani, domnul Lucinschi", a specificat Valeriu Bujor, prieten.



Fostul șef al statului spune că se simte foarte bine la ai săi 80 de ani și este de părere că viața trebuie trăită cu sens.



"Dorința mea e ca la toți, ca cei din jur, apropiați... Am familie, am copii, am șapte nepoți. Trebuie să fie bine în familie, e clar că de aici totul se pornește, dar să punem umărul și să încercăm să facem ceva și pentru țară", a precizat Petru Lucinschi.



Petru Lucinschi recunoaște că are și unele regrete: "Multe n-am reușit pentru că nu-i puteai uni. Viața se mișcă și regretele acestea rămân. Trebuie să le transmitem celor mai tineri ... suntem la așa o vârstă că nu trebuie numaidecât să le spunem ce trebuie să facă ei, dar putem să le spunem ce nu trebuie să facă".



Petru Lucinschi a deținut funcția de președinte al Republicii Moldova de la 1 decembrie 1996 până la 4 aprilie 2001. În anul 2005 a fost decorat cu „Ordinul Republicii”. Este, de asemenea, cavaler al unor prestigioase distincţii acordate peste hotare. În prezent este preşedinte al Fundaţiei de Studii Strategice şi Dezvoltare a Relaţiilor Internaţionale “Lucinschi”.