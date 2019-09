Petru Jardan s-a prezentat la Procuratura Anticorupţie

Deputatul partidului "ŞOR", Petru Jardan, s-a prezentat astăzi la Procuratura Anticorupţie. Potrivit ofiţerului de presă al instituţiei, Cătălina Bogonos, deputatul a fost citat pentru audieri, la ora 15:30. Petru Jardan, care a lipsit de la Parlament în ziua în care i-a fost ridicată imunitatea, a revenit în ţară luni, aşa cum a promis.



La intrarea în Procuratură, Jardan a zâmbit.



"Am fost invitat şi am venit. Am fost invitat într-o structură unde nu prea poţi refuza. Nu îmi este teamă nu are de ce să îmi fie teamă", a declarat Petru Jardan, deputat Partidul ”ŞOR”.



Procuratura Generală a solicitat ca lui Jardan să-i fie ridicată imunitatea, pentru a fi cercetat penal.

Potrivit procurorilor, în perioada 2012-2014, atunci când Jardan deținea funcția de director interimar al Aeroportului Internațional Chișinău, ar fi comis abuz de serviciu, creînd condiții pentru concesionarea Aeroportului.

De asemenea, pe când era membru al grupului de lucru pentru elaborarea studiului de fezabilitate al acestui parteneriat public-privat, deputatul ar fi acționat în interesul unui grup criminal organizat.



De asemenea, Curtea Constituţională a respins sesizarea deputaţilor Partidului "ŞOR", care au contestat hotărârile Parlamentului prin care a fost ridicată imunitatea colegelor lor de fracţiune, Marina Tauber şi Reghina Apostolova. Potrivit deciziei, sesizarea a fost respinsă ca fiind inadmisibilă, deoarece Curții Constituționale nu-i revine sarcina de a verifica legalitatea acțiunilor și actelor organului de urmărire penală.



Sesizarea a fost depusă la Curtea Constituţională în data de 19 septembrie de deputaţii Igor Himici, Vadim Fotescu şi Denis Ulanov, la trei zile după ce Parlamentul a votat pentru ridicarea imunităţii Marinei Tauber şi Reghinei Apostolova, la cererea procurorului general interimar Dumitru Robu. Ambele au fost reţinute acum o săptămână de către procurorii anticorupţie. Ulterior, Tauber a primit arest la domiciliu, iar Apostolova a fost plasată sub control judiciar. Deputaţii partidului Şor au acuzat poliția de abuz şi au susţinut că operațiunea de reținere ar fi avut loc înainte de a le fi ridicată imunitatea. Tauber şi Apostolova sunt vizate în dosarul privind jaful din sistemul bancar.

În prezent, Marina Tauber se află în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Avocatul deputatului Partidului "Şor", Iulian Balan, a declarat pentru postul nostru de televiziune că magistraţii Curţii de Apel Chișinău vor decide mâine, dacă va fi sau nu schimbată măsura de arest preventiv.

Tot el ne-a spus că procurorii urmează să ceară pentru aceasta 30 de zile în izolator. Până joi, Curtea de Apel urmează să ia o decizie şi în privinţa Reghinei Apostolova, care este cercetată sub control judiciar.