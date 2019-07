PETROCUB, VICTORIE LA CHIŞINĂU. Hânceştenii au învins cu 2-0 în deplasare pe FC Zimbru

Embed:

Petrocub Hânceşti a învins pe Zimbru Chişinău în deplasare, scor 2-0, în ultimul meci al etapei a 15-a a Diviziei Naţionale la fotbal.



Oaspeţii au jucat mai inspirat în atac şi în minutul 28 au deschis scorul prin Dan Taras.



"Sunt fericit. Cred că a fost un gol în momentul potrivit. Am avut emoţii", a spus Dan Taras, mijlocaş Petrocub Hânceşti.



Formaţia din Hânceşti a ratat apoi ocazii mari de gol, dar în minutul 75, Alexandru Bejan, jucător introdus pe teren pe parcursul reprizei secunde, a marcat, totuși, golul doi.



"Am avut momente în care puteam să ne apropiem de gol, dar apoi micile detalii, micile erori au dus la golul 2 şi istoria s-a terminat", a scris Sorin Colceag, antrenor Zimbru Chişinău.



Petrocub se află pe locul 4 în clasament, cu 25 de puncte, la doar un punct de a treia clasată, Milsami Orhei.



"Băieţii s-au dăruit la maxim, însă calitatea jocului a lăsat de dorit. Sunt şi motive obiective pentru asta. Turul şi returul campionatului le-am jucat cu componenţa de bază. Probabil nu am avut prospeţimea necesară", a spus Lilian Popescu, antrenor Petrocub Hânceşti.



Într-un alt meci de aseară, Milsami Orhei a cedat acasă în faţa grupării Sfântul Gheorghe Suruceni, scor 0-2. Alexandru Boiciuc şi Garegin Kirakosian au marcat golurile surucenenilor.



În partidele jucate sâmbătă, Sheriff Tiraspol a dispus de Speranţa Nisporeni cu 3-0, iar Dinamo-Auto a surclasat pe FC Codru, scor 4-0.



Sheriff conduce autoritar clasamentul Diviziei Naționale, cu 11 puncte avans faţă de secunda clasată, Sfântul Gheorghe Suruceni.