Petrocub, succese pe linie. Hânceștenii au obținut a treia victorie consecutivă

Hânceștenii au marcat primul gol chiar în minutul 6 prin Sergiu Plătică, iar Iaser Țurcan a dublat avantajul echipei sale în minutul 62. Peste doar 4 minute, Speranța a redus din handicap prin Olexandr Ermacenko. Petrocub a stabilit rezultatul final în minutul 78 prin Vadim Gulceac.Formația din Hâncești este pe locul doi, iar în următoarele 2 etape are meciuri cu principalele rivale, Sheriff Tiraspol și Sfântul Gheorghe Suruceni."O victorie meritată, doar că am depus prea mult efort. Dacă eram mai concentrați și aveam mai multă luciditate la finalizare, atunci meciul se termina prin minutul 25, dar avem ce avem.", a spus antrenorul Petrocub, Lilian Popescu."Ei au meritat victoria pentru că au fructificat mai multe ocazii decât noi. În schimb am rămas mulțumit că progresm de la meci la meci.", a spus antrenorul Speranța Nisporeni, Volodimir Prokopinenko.Milsami Orhei continuă lupta pentru un loc pe podium și a obținut un nou succes în Divizia Națională. "Vulturii roșii" au dispus de Zimbru Chișinău cu 2-1. Milsami a deschis scorul în prima repriză prin Alexandru Antoniuc, însă galben-verzii au egalat imediat după pauză, atunci când Maxim Antoniuc a înscris în propria poartă.Orheienii au marcat golul victoriei în minutul 72, când Ion Dragan a transformat perfect o lovitură de la 11 metri. Milsami rămâne pe locul 3 în clasament, iar Zimbru ocupă penultima poziție.