Petrocub, succes important! Hânceștenii au învins pe Sfântul Gheorghe

Petrocub-Hâncești a învins pe teren propriu cu 1-0 pe Sfântul Gheorghe Suruceni în cel mai așteptat meci al etapei a șaptea a Diviziei Naționale de fotbal. A fost reeditarea finalei cupei Moldovei din luna iulie, câștigată tot de discipolii lui Lilian Popescu.

Singurul gol al confruntării de la Hânceşti a fost marcat în minutul 36 de căpitanul gazdelor Vladimir Ambros.



"Am fi putut să învingem cu un scor mai categoric. Am dominat în prima repriză. În repriza a doua am hotărât să le dăm mingea, să jucăm pe atacuri rapide", a spus antrenorul Petrocub-Hâncești, Lilian Popescu.



"Am încercat să jucăm mai activ în atac în repriza a doua.Nu am reuşit să ne creem multe ocazii de gol. Cred că e cea mai problemă la ziua de azi", a spus antrenorul Sfântul Gheorghe Suruceni, Sergiu Cebotari.



Tot cu 1-0, Sheriff Tiraspol a obținut o victorie chinuită în disputa din deplasare cu noupromovata, FC Florești. Camerunezul Anatole Abang a înscris golul decisiv în minutul 62.



"Viespile" au înregistrat al șaptelea succes consecutiv și se află în fruntea clasamentului. Sheriff-ul are două puncte avans față de Petrocub-Hâncești.

Cele două grupării se vor întâlni în etapa următoare. Meciul va avea loc la Tiraspol pe 5 august.