PETROCUB, PRIMELE TRANSFERURI. Cojocari, Dedov și Avram vor juca la clubul hânceștean

Petrocub a făcut primele transferuri în ajunul partidelor cu AEK Larnaka din primul tur preliminar al Ligii Europei. Clubul din Hânceşti i-a achiziţionat pe internaţionalii moldoveni Andrei Cojocari, Alexandru Dedov şi pe portarul Cristian Avram. Cojocari a semnat un contract pe doi ani cu hânceștenii. Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a evoluat în ultima perioadă pentru Zimbru Chișinău.

"Mă bucur că am ajuns la acest club. Echipa are ambiții mari. Conducerea știe ce își dorește. Am decis să îmi continui cariera aici și voi face tot ce îmi stă în putință pentru a ajuta echipa. Vom munci mult."



Alexandru Dedov a venit la Petrocub de la formația azeră Zira Baku, la care a evoluat în ultimul sezon. Fotbalistul moldovean a câştigat titlu în Divizia Națională cu Dacia Chişinău în anul 2011 şi cu Sheriff Tiraspol în 2012. În tricoul echipei naţionale, Dedov a jucat în 53 de partide şi a înscris 3 goluri.

"Sunt bucuros să fiu alături de echipă. Sper să facem rezultate cât mai bune. Vreau cât mai repede să mă alătur echipei. Pe parcurs vom vedea ce va fi."



Cristian Avram s-a transferat la Petrocub de la Dinamo-Auto Tiraspol. Goalkeeperul de 24 de ani a mai jucat în Divizia Națională la formațiile Academia Chișinău şi Dacia Chişinău. Pentru hânceşteni urmează partida retur cu FC Tighina din optimile de finală ale Cupei Moldovei.



Apoi elevii lui Lilian Popescu vor face deplasarea în Cipru, unde vor întâlni gruparea AEK Larnaka. Partida tur dintre cele două echipe este programată pentru 11 iulie. Returul se va juca pe 18 iulie la Chișinău , pe stadionul Zimbru.