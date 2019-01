PETROCUB, PRIMELE ACHIZIȚII. Răileanu, Burghiu și Țurcanu au semnat cu hânceștenii

Petrocub Hâncești a început în forță campania hibernală de transferuri. Gruparea hânceșteană a achiziționat trei fotbaliști dintr-o lovitură.

Clubul condus de Mihai Usatîi l-a achiziționat pe portarul Dorian Răileanu, fundașul Ștefan Burghiu și internaționalul de tineret Iaser Țurcanu.



Contractele lui Răileanu și Burghiu sunt scadente peste 2 ani, iar cel al lui Țurcanu - peste 3.



"Am semnat cu Ștefan Burghiu. A mai evoluat la noi în echipă în anul 2015 și a jucat 14 meciuri. MUSCA Am preluat și noi obligații, dar rămân și drepturi la școala de fotbal Buiucani. El e băiat tânăr, are doar 20 de ani", a spus patronul FC Petrocub, Mihai Usatîi.



Petrocub s-a despărțit în această iarnă de portarul Dumitru Celeadnic. Hânceștenii nu au ajuns la un acord cu acesta pentru a-i prelungi contractul. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani va evolua din noul sezon la campioana națională, Sheriff Tiraspol.



"Dumitru Celeadnic a plecat de la noi, deoarece contractul s-a terminat. Nu a vrut să prelungească contractul și el s-a dus la Sheriff", a spus patronul FC Petrocub, Mihai Usatîi.



În lotul de jucători pe care îi are la dispoziție antrenorul Lilian Popescu nu se mai regăsesc nici Vladislav Ivanov, Arcadie Rusu și Artur Patraș.



Petrocub Hâncești s-a clasat pe locul trei în ultima ediție a Diviziei Naționale și va reprezenta Republica Moldova în preliminariile Ligii Europei.