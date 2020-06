Petrocub-Hîncești a smuls pe muchie de cuțit calificarea în finala Cupei Republicii Moldova de fotbal. După victoria cu 1-0, de ”acasă”, în prima manșă, elevii lui Lilian Popescu au pierdut cu 1-2 returul jucat la Tiraspol, cu formația locală Sheriff. Hînceștenii au ajuns în premieră în ultimul act al competiției grație criteriului unui gol în plus marcat în deplasare.Sheriff-ul a înscris de două ori în prima repriză prin columbianul William Parra Sinisterra și ucraineanul Andrein Bliznicenko, care a transformat un penalty.Părea că tiraspolenii sunt deja calificați pentru finală, însă oaspeții nu au renunțat la luptă și au nutrit speranța până la sfârșit. Eroul lui Petrocub a fost internaționalul Sergiu Plătică, care a marcat golul calificării în al treilea minut de prelungiri."Chiar dacă pierdeam cu 0-2, mi-a plăcut a doua repriză, mi-a plăcut foarte mult. S-au descătușat băieții psihologic. Totuși, în fotbal psihologia joacă un rol important.""Cea mai mare problemă pentru a fost rezultatul meciului primei manșe. Am pierdut acea partidă crucială. Sunt mulțumit de jocul prestat și de dorința fotbaliștilor mei în acest retur. Nu se poate de jucat în așa fel, în care am jucat noi în manșa-tur."În finală programată pentru 30 iunie pe stadionul "Zimbru" din Chișinău, Petrocub Hîncești va întâlni pe Sfântul Gheorghe Suruceni.Gruparea din raionul Ialoveni a încheiat la egaliate, scor 2-2, returul cu Speranța Nisporeni și, după victoria cu 5-2 în prima manșă, s-a calificat cu scorul general de 7-4.După stabilirea finalistelor Cupei Moldovei, Dinamo-Auto Tiraspol este ultima echipă din Divizia Națională de fotbal, ce a obținut dreptul de a reprezenta țara în cupele europene inter-cluburi. Ea va juca în preliminariile Ligii Europei.