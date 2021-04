Petrocub Hâncești și Dinamo-Auto Tiraspol, primele două semifinaliste ale Cupei Moldovei la fotbal

Petrocub Hâncești și Dinamo-Auto Tiraspol sunt primele două semifinaliste ale Cupei Moldovei la fotbal. Ambele formații și-au învins adversarii după prelungiri cu același scor 2-1.Deținătoarea trofeului, Petrocub a eliminat-o din competiție pe FC Florești. Partida s-a jucat la Tighina, iar echipa gazdă a deschis scorul după doar 3 minute de joc prin Eugeniu Rebenja. Hânceștenii au egalat abia în minutul 67 prin Mihail Plătică, astfel pentru stabilirea semifinalistei au fost nevoie de încă două reprize suplimentare de câte 15 minute. Petrocub a dat lovitura în minutul 103 prin Vadim Gulceac, care a stabilit scorul final."Le mulțumesc băieților că au dat dovadă de caracter. Cred că am meritat această calificare.""Un adevărat meci din cadrul Cupei în care am acumulat experiență, iar băieții au dat totul în teren. Totuși nu e un rezultat atât de rău. Am obligat adversarul să joace 120 de minute și s-a observat nervozitate."Dinamo-Auto Tiraspol a reușit o calificare dramatică în următoare fază a competiției. Gazdele au învins greu pe Codru Lozova, reușind să deschidă scorul în minutul 60 prin Shahrom Samiev. Oaspeții au restabilit echilibrul pe tabela de marcaj peste 18 minute prin Maxmillian Ihekuna. Și la fel au fost nevoie de prelungiri pentru a stabili învingătoarea.Partida a fost marcată de scene șocante chiar înaintea celor două reprize suplimentare. Jucătorul echipei Codru, Peter Oluka s-a prăbușit pe teren după ce a fost lovit puternic cu mingea în plingă figură. Fotbalistul și-a revenit rapid și ulterior a fost schimbat.În prelungiri, Dinamo-Auto a înscris golul calificării în minutul 120 prin Egor Kondratiuk.Atât, Dinamo-Auto, cât și Petrocub își vor afla adversarele din semifinale marți, atunci când sunt programate celelalte două partide din sferturile de finală. Sheriff Tiraspol se va confrunta cu Milsami Orhei, iar Sfântul Gheorghe cu Speranța Nisporeni.