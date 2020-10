Petrocub-Hâncești, pas greșit. Elevii lui Lilian Popescu au terminat la egalitate meciul de la Chișinău cu Dacia-Buiucani

După Sfântul Gheorghe Suruceni, și Petrocub-Hâncești a făcut un pas greșit în Divizia Națională. Elevii lui Lilian Popescu au terminat la egalitate, scor 0-0, partida de la Chișinău cu Dacia-Buiucani.



La mijlocul primei reprize Petrocub a reușit să înscrie, însă golul a fost anulat pe motiv de fault în atac.



Totodată, hânceștenii au beneficiat de o altă ocazie de a obține victoria, dar căpitanul Vladimir Ambros a ratat un penalty în minutul 60. Șutul atacantului a fost apărat de portarul Dumitru Coval.



"Pot să spun că suntem mulțumiți de punctul obținut. În acest joc am demonstrat tărie de caracter și băieții au rezistat. Așa a fost", a spus antrenorul secund Dacia-Buiucani Chișinău, Andrei Vicolaș.



"A fost un meci, unde s-a luptat mai mult. Am avut ocazii, am și marcat, am ratat un penalty, dat până la urmă e 0-0", a spus antrenorul Petrocub-Hâncești, Lilian Popescu.

În urma acestui rezultat, Petrocub-Hâncești, aflată pe locul secund, a irosit ocazia să se distanțeze la 5 puncte de a treia clasată, Sfântul Gheorghe Suruceni.