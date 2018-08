Petrocub Hânceşti continuă parcursul memorabil în Divizia Naţională de fotbal. După ce în etapa trecută au învins liderul Sheriff, de această dată hânceştenii au terminat la egalitate partida cu a doua clasată, Milsami Orhei. Gazdele au deschis scorul în minutul 37 prin Alexandru Bejan.



Milsami Orhei a reuşit să egaleze la nici un minut după pauză. Atacantul rus Alexandr Butenko a înscris un gol de excepţie şi scorul de 1-1 avea să rămână neschimbat până la final.

"A fost un meci cu emoţii. Au jucat două echipe bune. Un meci ce putea să se termine cu orice rezultat. Puteam să pierdem sau puteam să câştigăm. Cred că rezultatul este echitabil", a spus antrenorul Milsami, Veaceslav Rusnac.



Petrocub a forţat victoria şi a ratat două ocazii uriaşe prin Bejan şi Slivca. Echipa din Hânceşti nu a mai reuşit să înscrie, dar rămâne neînvinsă în Divizia Naţională în ultimele 7 meciuri.



"Nu pot să zic că am fost mai buni. Chiar am fost mai răi. S-au creat ocazii la ambele porţi. Putea să învingă orice echipă. După părerea mea, cred că este un scor echitabil. Păcat dacă pierdea o echipă. Au meritat, şi una, şi alta, victoria", a spus antrenorul Petrocub, Lilian Popescu.



Zimbru Chişinău a obţinut o victorie in extremis în meciul cu Sfântul Gheorghe Suruceni. "Galben-verzii" s-au impus pe teren propriu cu 2-1, marcând golul victoriei aproape de finalul meciului. Zimbru a deschis scorul în minutul 66 prin Eugen Zasaviţchi, care a marcat un gol de generic.



"Sfinţii" au egalat, însă, peste doar 4 minute prin fostul căpitan al Zimbrului, Iulian Erhan. Gazdele au dat lovitura în minutul 90 prin Radu Scoarţă. Zimbru a obţinut astfel prima victorie cu noul antrenor, Sorin Colceag.

Într-o altă partidă a etapei a 16-a, Zaria Bălţi a învins la Ternovca pe Dinamo-Auto cu scorul de 1-0. Golul victoriei a fost marcat de brazilianul Conrado în repriza secundă. Etapa se va încheia astă-seară cu meciul Sheriff Tiraspol - Speranţa Nisporeni.